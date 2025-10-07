Công ty phụ trách thoát nước cho Hà Nội đang hoạt động ra sao?

Nửa đầu năm nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận doanh thu hơn 447 tỷ đồng và lãi sau thuế 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Thoát nước Hà Nội có nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước nội thành. Ảnh: Việt Hà.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết công ty có vai trò chính trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục hiệu quả tình trạng úng ngập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, công ty đã tập trung phát triển nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực tư vấn dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây lắp các công trình hạ tầng đô thị, làm các dịch vụ về thoát nước, vệ sinh môi trường và xử lý nước thải.

Hiện doanh nghiệp này có 11 xí nghiệp trực thuộc, bao gồm các xí nghiệp thoát nước số 1 đến số 8, cùng các đơn vị chuyên trách khác, đảm nhiệm việc duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý úng ngập trên địa bàn Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận doanh thu hơn 447 tỷ đồng , tương đương trung bình 2,5 tỷ đồng mỗi ngày. Trong đó, nguồn thu từ duy trì hệ thống thoát nước chiếm phần lớn với 427 tỷ đồng , còn lại là hoạt động xây lắp và dịch vụ, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng .

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 36,5 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm nay, chi phí bán hàng của Công ty Thoát nước Hà Nội đã tăng gấp 3 lần lên 165 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn không đáng kể so với quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giai đoạn chiếm phần lớn với giá trị 18,3 tỷ đồng , tăng khoảng 20%.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay đạt 16 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 1.407 tỷ đồng , tăng hơn 110 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh lên hơn 61 tỷ đồng, gần gấp 1,5 lần so với đầu năm.

Do đặc thù hoạt động công ích, doanh nghiệp không có nợ vay ngân hàng, trong khi nợ phải trả vào khoảng 954 tỷ đồng chủ yếu là nghĩa vụ với khách hàng, người lao động và các quỹ phúc lợi, khen thưởng nội bộ.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có trụ sở tại số 65 Vân Hồ 3 (Hà Nội), với vốn điều lệ 459 tỷ đồng . Được thành lập từ năm 1973, tiền thân là “Đội Thoát nước” trực thuộc thành phố, đơn vị có nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước nội thành.

Đến năm 1991, tổ chức được chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hoạt động cho đến nay.