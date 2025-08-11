Công ty ông Nguyễn Tử Quảng phải thanh lý tài sản để trả nợ

Sau khi thống nhất với trái chủ, Bkav Pro sẽ tiến hành định giá lại tài sản đảm bảo (gồm hàng triệu cổ phần Bkav Pro và Bkav), tìm đối tác để thanh lý nhằm trả nợ trái phiếu.

Công ty diệt virus của ông Nguyễn Tử Quảng phải thanh lý tài sản để trả nợ trái phiếu. Ảnh: Bkav.

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố nghị quyết sau khi tham gia hội nghị người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, hồi cuối tháng 7 vừa qua, Bkav Pro đã được trái chủ chấp thuận việc định giá lại tài sản bảo đảm của trái phiếu BKPCB2124001 nhằm phục vụ việc xác định phương án xử lý tài sản bảo đảm.

Theo đó, tài sản bảo đảm sẽ được tiến hành định giá lại gồm 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của CTCP Bkav và 4,9 triệu cổ phần CTCP Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Toàn bộ chi phí liên quan việc định giá lại tài sản bảo đảm sẽ do tổ chức phát hành thanh toán. Nguồn thanh toán sẽ được tạm ứng từ tài khoản tích lũy dòng tiền của tổ chức phát hành mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect.

Trường hợp tài khoản tích lũy không đủ để chi trả cho chi phí định giá, bên bảo đảm hoặc tổ chức phát hành sẽ có trách nhiệm thanh toán phân giá trị còn thiếu.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 24/7, Bkav Pro sẽ phải tìm kiếm đối tác để bán tài sản với điều kiện số tiền thu được và số tiền tổ chức phát hành thu xếp được để trả nợ cho trái chủ phải tối thiểu bằng nghĩa vụ được bảo đảm chưa thanh toán.

Nếu sau 30 ngày Bkav Pro chưa bán được tài sản để thanh toán nợ trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị trái chủ để lấy ý kiến cho các phương án tiếp theo.

BKPCB2124001 là lô trái phiếu được Bkav Pro phát hành vào tháng 5/2021, huy động 170 tỷ đồng . Lô trái phiếu có lãi suất năm đầu tiên cố định là 10,5%/năm, các năm sau thả nổi bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV cộng thêm 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.

Tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 5,44 triệu cổ phiếu Bkav Pro thuộc sở hữu của CTCP Bkav (giá trị định giá 178.125 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 970 tỷ đồng ) và 4,99 triệu cổ phiếu Bkav thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Thời điểm đó, Bkav Pro cho biết nguồn tiền từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng điện thoại thông minh Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Giữa năm ngoái, lô trái phiếu này đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm một năm, qua đó lùi thời gian đáo hạn đến ngày 26/5. Lãi suất mới là 11%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu sẽ gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của công ty mẹ Bkav và vốn góp của Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Trái chủ được quyền yêu cầu các công ty gồm Bkav Pro, Bkav và DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1,5 tỷ đồng /tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại Công ty Chứng khoán VNDirect.

Hồi đầu năm, với tư cách là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, VNDirect đã có báo cáo về vi phạm của Bkav Pro do công ty chưa thực hiện tích lũy số tiền tối thiểu 1,5 tỷ đồng trong tháng 1.

VNDirect đã gửi công văn yêu cầu tổ chức phát hành nộp đủ trong 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn (ngày 14/2).