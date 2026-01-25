Công ty liên quan ông Bùi Thành Nhơn muốn bán hơn 2 triệu cổ phiếu NVL

Sau khi nhận cổ phiếu từ đợt hoán đổi nợ cuối năm ngoái, Diamond Properties vừa đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL để cơ cấu danh mục đầu tư.

Diamond Properties, doanh nghiệp do vợ Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT, vừa đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL. Ảnh: NVL.

Trong thông báo gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCP Diamond Properties cho biết đã đăng ký bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland - giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Trước giao dịch, Diamond Properties sở hữu hơn 171 triệu cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Novaland sẽ giảm từ 7,679% xuống còn 7,582% vốn điều lệ, tương ứng còn hơn 169 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến 27/2 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đáng chú ý, trước khi đăng ký bán ra, Diamond Properties là một trong hai chủ nợ vừa nhận cổ phiếu trong đợt phát hành để hoán đổi nợ của Novaland vào ngày 31/12/2025.

Theo đó, Novaland đã phát hành gần 164 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng . Riêng Diamond Properties nhận gần 7,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị nợ được hoán đổi gần 112 tỷ đồng . Số cổ phiếu phát hành trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp liên tục đưa ra các cam kết tài chính đối với các dự án trọng điểm. Ngày 23/1, HĐQT Novaland đã thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh - công ty con của tập đoàn - với tổng giá trị tối đa lên tới 600 tỷ đồng .

Khoản góp vốn được thực hiện bằng tiền mặt và/hoặc các hình thức phù hợp với quy định pháp luật, nhằm tăng vốn chủ sở hữu cho dự án Khu đô thị Tường Minh (Aqua Marina City) tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu về vốn đối ứng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Aqua Marina City là một trong những dự án thành phần thuộc đại đô thị Aqua City quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland phát triển tại Đồng Nai.

Trước đó, Novaland cũng ban hành nghị quyết cam kết thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay của công ty con là CTCP Địa ốc Ngân Hiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Novaland cam kết hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp trong công tác quản lý, tư vấn và phát triển hai dự án trọng điểm là Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm và Khu du lịch Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM.

MB đã cấp cho Địa ốc Ngân Hiệp hạn mức tín dụng tối đa 2.320 tỷ đồng , với dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá 1.720 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng và phát triển hai dự án. Trong trường hợp phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định pháp luật, Novaland cam kết hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo công ty con hoàn tất nghĩa vụ và duy trì tiến độ pháp lý.

Song song với các cam kết tài chính, Novaland cũng ghi nhận những chuyển động tích cực về tiến độ thi công tại một số dự án. Ngày 23/1 vừa qua, doanh nghiệp đã tổ chức lễ cất nóc tháp A1 - tòa tháp cuối cùng thuộc tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Grand Manhattan, tọa lạc tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Theo Novaland, tập đoàn đang phối hợp cùng tổng thầu Ricons tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án, dự kiến bàn giao nhà cho cư dân từ quý III/2026. Hiện, các tháp A2 và A3 cũng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ điện và hoàn thiện nội - ngoại thất.