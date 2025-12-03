Công ty FMCG Việt vào top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025

Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á, trong đó Masan Consumer là công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) duy nhất tại Việt Nam được vinh danh.

Đây là lần đầu tiên danh sách này được Fortune mở rộng sang Đông Nam Á, vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của Masan Consumer, với triết lý đặt con người làm trung tâm, tạo môi trường lý tưởng để mỗi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng.

Công ty lý tưởng để làm việc ở Đông Nam Á

Theo Fortune, trong bối cảnh kinh tế khu vực Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ, danh sách này vinh danh những tổ chức không chỉ có kết quả kinh doanh vượt trội mà còn kiến tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Dựa trên mô hình khảo sát Great Place To Work, bảng xếp hạng ghi nhận những công ty - nơi đội ngũ nhân sự có niềm tin lớn vào tổ chức, tự hào về công việc của mình và tinh thần đồng đội cao.

Masan Consumer 3 năm liên tiếp được ghi nhận là nơi làm việc xuất sắc (Great Place To Work).

Quy trình đánh giá của Fortune chú trọng vào phản hồi thực tế từ chính người lao động thông qua khảo sát, kết hợp với đánh giá chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp và chiến lược nhân sự của các công ty. Hơn 1,3 triệu người lao động đã tham gia khảo sát đánh giá văn hóa nơi làm việc của họ và có hơn 550.000 phản hồi được xác thực.

Trải qua quy trình thẩm định chặt chẽ, việc Masan Consumer được vinh danh khẳng định những nỗ lực không ngừng của công ty trong việc nâng cao trải nghiệm nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Đây được xem là sự công nhận xứng đáng đến từ Fortune, tổ chức hàng đầu đứng sau các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu như Fortune Global 500, Fortune’s Most Powerful Women và 100 Best Companies to Work For tại Mỹ và châu Âu.

Chiến lược nhân sự toàn diện của Masan Consumer

Cũng trong 3 năm liên tiếp (2023-2025), Masan Consumer (UpCOM: MCH) được ghi nhận là nơi làm việc xuất sắc (Great Place To Work), dựa trên khảo sát toàn diện hơn 5000 nhân viên trên khắp cả nước. Đáng chú ý, 91% nhân viên tham gia khảo sát đánh giá Masan Consumer là môi trường làm việc xuất sắc, tăng 4 điểm phần trăm so với năm trước - con số thể hiện niềm tin vững chắc của đội ngũ nhân viên. Ở tất cả các tiêu chí trong mô hình Trust Model (bao gồm tin cậy, tôn trọng, công bằng, tự hào và mối quan hệ đồng nghiệp) theo chuẩn Great Place To Work, kết quả của Masan Consumer đều đạt mức cao và đồng loạt tăng từ 2 đến 4 điểm so với kỳ khảo sát trước. Điều này là minh chứng cho chiến lược phát triển con người toàn diện, tạo dựng môi trường sáng tạo, gắn kết, nơi nhân viên được trao quyền phát triển tối đa và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

Chương trình đào tạo, chia sẻ nội bộ tại Masan Consumer.

Theo đó, MCH đã tập trung xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển bài bản, cùng với chế độ đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp, đảm bảo tạo cơ hội cho mỗi cá nhân có điều kiện được đầu tư cho tương lai của mình. Công ty cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự thân thiện và hiệu quả, từ đó giúp nhân viên tối ưu hiệu suất, thúc đẩy năng lực và phát huy tiềm năng cá nhân.

Có thể nói, xuyên suốt gần 30 năm hình thành phát triển với sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình Việt. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới.

Do đó, trong năm 2025, Masan Consumer đạt giải Doanh nghiệp FMCG đa ngành được yêu thích nhất (Enterprise of Choice 2025 - khảo sát phi lợi nhuận do CareerViet thực hiện). Giải thưởng này phản ánh sức hút mạnh mẽ của doanh nghiệp với các nhân tài trong ngành, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trên thị trường FMCG Việt Nam.

Masan Consumer tham gia Ngày hội việc làm 2025.

Hơn cả giải thưởng, việc Masan Consumer được vinh danh khẳng định công ty đã tạo dựng được niềm tin và sự gắn kết từ đội ngũ, phản ánh những chính sách, chiến lược phát triển nhân sự của doanh nghiệp mang lại giá trị thiết thực. Đây chính là nền tảng vững chắc, là động lực để Masan Consumer tiếp tục là nơi hội tụ và nuôi dưỡng tài năng, khát vọng, tiếp tục phụng sự người tiêu dùng Việt và vươn ra thế giới.

Độc giả tham khảo thông tin về công bố giải thưởng tại đây.