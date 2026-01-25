Công ty đồ hộp Hạ Long chưa thể hoạt động trở lại

Liên quan đến vụ bê bối "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", thông tin từ Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, 71 Lê Lai, Hải Phòng) cho biết doanh nghiệp này đã bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo giải trình của Halong Canfoco được gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cũng tại báo cáo này, công ty cho biết hiện nhà máy tại TP Hải Phòng chưa thể hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng 14 ngày như đã thông báo.

Trước đó, như tin đã đưa, thời gian qua Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, triệt phá đường dây mua bán, thu gom, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ thịt lợn nhiễm virus tả lợn châu Phi.

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại TP Hải Phòng.

Trong đó xác định, nhà máy của Halong Canfoco tại Hải Phòng là đầu mối cuối cùng, thực hiện chế biến số thịt lợn nhiễm bệnh này thành đồ hộp và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại các kho hàng thuộc công ty này khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh, toàn bộ đều dương tính với virus tả lợn châu Phi.

Đồng thời xác định từ số thịt nhiễm bệnh nhập về, công ty đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm; hơn 4 tấn chả giò rế; hơn 3 tấn chả giò đặc biệt; hơn 13 tấn bì lợn. Ngoài ra, còn có hơn 8 tấn da gà đông lạnh dương tính với vi khuẩn Salmonella SPP (tác nhân gây bệnh đường ruột).

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", khởi tố 15 bị can, trong đó có Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn.

Một số bị can bị khởi tố trong vụ việc.

Ngay sau khi thông tin được công bố, vụ việc ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, hàng loạt hệ thống siêu thị và cửa hàng phân phối dừng bán, người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm của Halong Canfoco, chỉ số giao dịch trên sàn chứng khoán sụt giảm nghiêm trọng.

Trước diễn biến nêu trên, doanh nghiệp này đã phải thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy tại TP Hải Phòng từ ngày 13/1 và hiện chưa xác định được thời điểm hoạt động trở lại.