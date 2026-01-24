Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy tìm đối tượng cầm dao bầu cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

  • Thứ bảy, 24/1/2026 21:53 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng cầm dao bầu xông vào tiệm vàng, phá tủ kính lấy trang sức rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND phường Duy Tiên xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 23/1 tại một tiệm vàng thuộc tổ 4, phường Duy Tiên. Thời điểm trên, 2 đối tượng mặc áo khoác, đeo găng tay, bịt khẩu trang kín mặt đi xe máy đến tiệm vàng.

Cam dao bau, Cuop tiem vang, Ninh Binh anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đi vào trước để cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy trang sức bỏ vào ba lô mang theo từ trước. Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Phát hiện vụ việc, người trong tiệm vàng tri hô "cướp", các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng gây án.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://tienphong.vn/truy-tim-doi-tuong-cam-dao-bau-cuop-tiem-vang-o-ninh-binh-post1815521.tpo

Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

Cầm dao bầu Cướp tiệm vàng Ninh Bình Ninh Bình Cầm dao bầu Cướp tiệm vàng Ninh Bình

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý