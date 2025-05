Công ty đa cấp phải rà soát sản phẩm trước loạt sữa giả, thuốc giả

Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải rà soát sản phẩm và hoạt động quảng cáo trước hàng loạt vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả...

Cơ quan công an đã triệt phá hàng loạt đường dây sản xuất sữa giả, thuốc giả trong vòng 2 tháng qua. Ảnh: VTV.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) mới đây đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trong đó yêu cầu rà soát sản phẩm và hoạt động quảng cáo sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cơ quan này cho biết thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, phân phối sản phẩm sữa giả, thuốc giả; quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm thực phẩm với sự tham gia của những người có ảnh hưởng trong xã hội.

Vì vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm trong danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cần đảm bảo sản phẩm đã được công bố đúng quy định, lưu hành đúng nội dung công bố, đảm bảo rõ ràng, chính xác thông tin về thành phần, công dụng, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế...

Trong trường hợp sử dụng người có ảnh hưởng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, Ủy ban yêu cầu doanh nghiệp và người có ảnh hưởng đều phải đảm bảo minh mạch thông tin, không gây hiểu nhầm và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến thuốc và thực phẩm giả liên tiếp bị phát hiện trên cả nước.

Đầu tháng 4, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây làm giả sữa bột giả với quy mô lớn gần 573 nhãn hiệu khác nhau, từ sữa cho người tiểu đường, suy thận đến trẻ sinh non và phụ nữ mang thai. Nhiều sản phẩm trong số này chỉ đạt chất lượng dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố.

Ngày 16/4, tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá một đường dây buôn bán thuốc tân dược giả, thu giữ 10 tấn hàng và phát hiện số tiền thu lợi bất chính lên tới gần 200 tỷ đồng .

Mới nhất, tại Phú Thọ, cơ quan chức năng phát hiện một kho thực phẩm giả quy mô lớn do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam quản lý. Lượng tang vật bị thu giữ gồm hơn 71.000 lít dầu ăn, 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh, gần 84 tấn phụ gia cùng hơn 1,5 triệu vỏ bao bì và can nhựa.