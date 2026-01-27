Công ty Bảo hiểm Quân đội lãi kỷ lục

Chi phí gia tăng đã khiến lợi nhuận quý IV/2025 của Bảo hiểm Quân đội giảm mạnh 77% so với cùng kỳ, tuy nhiên lũy kế cả năm 2025, tổng công ty bảo hiểm này vẫn lãi kỷ lục.

Lợi nhuận quý IV của Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội giảm 77% nhưng lũy kế cả năm 2025 vẫn đạt mức kỷ lục. Ảnh: MIC.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội - MIC (HoSE: MIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với khoản lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 77% so với cùng kỳ năm liền trước, chỉ đạt 23 tỷ đồng . Nguyên nhân chủ yếu đến từ đà suy giảm đáng kể của lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm khi chi phí tăng nhanh hơn doanh thu.

Cụ thể, trong quý cuối năm ngoái, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đạt 1.147 tỷ đồng , tăng 9%. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại tăng tới 25%, tiêu tốn của doanh nghiệp 1.067 tỷ đồng , khiến lãi thuần mảng này giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tài chính ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu tăng 55%, đạt 117 tỷ đồng . Trong khi đó, chi phí tài chính được tiết giảm nhẹ 2%.

Hoạt động kinh doanh khác đóng góp không đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của tổng công ty bảo hiểm này trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng chỉ tăng nhẹ 1%.

Kết thúc quý IV/2025, MIC ghi nhận khoản lãi ròng hơn 17 tỷ đồng , giảm 79% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù đối mặt với quý kinh doanh không mấy tích cực, nhờ đà tăng trưởng ghi nhận được trong 3 quý đầu năm, lũy kế cả năm 2025, MIC vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng , tăng 33% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng đạt 325 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây đều là các mốc lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tổng công ty bảo hiểm này.

BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: BCTC MIC. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 88 56 135 177 242 281 200 352 308 409

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của MIC đạt gần 11.300 tỷ đồng , tăng 15% so với đầu năm. Đáng chú ý, danh mục đầu tư tài chính của doanh nghiệp không còn khoản đầu tư dài hạn, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 5.100 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ.