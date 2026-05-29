Công thức thành công đắt giá của đế chế Kardashians

Cuốn sách mới “Dekonstructing the Kardashians” cho rằng hiểu được Kim và gia đình Kardashian là hiểu được xu hướng của truyền thông Mỹ trong thiên niên kỷ mới, theo The New Yorker.

Theo một cách nào đó, cuộc đời của Kimberly Noel Kardashian khớp hoàn hảo với toàn bộ lịch sử truyền thông Mỹ trong thiên niên kỷ mới. Ở tuổi thiếu niên, gia đình Kim là một phần của sự kiện truyền hình lớn nhất tại Mỹ từ ​​trước đến nay. Cha bà, Robert Kardashian, đã bào chữa thành công cho O. J. Simpson trong vụ án giết người gây chia rẽ lớn tại nước Mỹ thập niên 1990.

Ở tuổi đôi mươi, Kim làm nhà tư vấn thời trang cá nhân cho Paris Hilton và xuất hiện với vai trò nhân vật phụ trong loạt phim truyền hình thực tế The Simple Life của Hilton.

Năm 2007, một đoạn băng có cảnh nóng của Kim với ca sĩ Ray J đã trở thành một ví dụ điển hình để nghiên cứu khả năng lan truyền nhanh chóng của các nội dung số trong kỷ nguyên phát trực tuyến.

Cùng năm đó, chương trình Keeping Up with the Kardashians ra mắt và đã trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế thành công nhất mọi thời đại. Chương trình này cũng giúp gia đình Kardashian trở thành những người nổi tiếng không chỉ trên truyền hình mà còn cả thời trang, người mẫu,…

Tên tuổi Kardashians gắn với thời đại Internet

Có thể nói sức mạnh truyền hình đã làm nên gia tộc Kardashian, nhưng Internet đã củng cố và nhân lên danh tiếng của họ. Đây chính là điều nhà văn kiêm nhà tâm lý M. J. Corey đã ghi lại trong cuốn sách Dekonstructing the Kardashians: A New Media Manifesto của bà.

Kim và các anh chị em, đặc biệt là hai người em gái cùng cha khác mẹ, Kendall và Kylie Jenner, đã thu hút hàng triệu người theo dõi trong những ngày đầu mạng xã hội phát triển, đưa họ trở thành những ngôi sao tiên phong của Twitter và Instagram.

Cuốn sách về nhà Kardashian ra mắt ngày 5/5. Ảnh: Amazon.

Từ ngôi sao mạng, gia đình Kim đã vươn lên đỉnh cao hào nhoáng của Hollywood. Bức ảnh Kim tái hiện lại thần thái của Grace Jones trên bìa tạp chí Paper với thân hình đầy đặn của mình đã “gây sốt trên mạng”, như chính tạp chí này tuyên bố.

Năm 2015, những bức ảnh tự sướng với thân hình đồ sộ của Kim được tập hợp trong một cuốn sách bóng bẩy do Rizzoli xuất bản, có đầu đề Selfish, cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Cuộc hôn nhân của Kim với Kanye West cũng giúp tên tuổi của cả hai lan rộng ra nhiều nền tảng, khi cặp đôi trở thành những thế lực văn hóa hiện diện trong âm nhạc, thời trang, truyền hình, làm đẹp và thậm chí cả tôn giáo, khi họ ra mắt chuỗi sự kiện tâm linh Sunday Service.

Nhờ sức mạnh của thuật toán, Kim Kardashian không còn là một siêu sao cá nhân mà trở thành một hiện tượng số lan truyền mạnh mẽ.

Kardashians làm mọi điều để nổi tiếng

Trong cuốn sách của mình, Corey đã sử dụng hàng loạt lý thuyết truyền thông kinh điển của Jean Baudrillard, Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Pierre Bourdieu hay Thorstein Veblen để lập luận rằng gia đình Kardashian đã sử dụng rất nhiều thủ pháp truyền thông nhằm đạt được mục tiêu là thu hút sự chú ý nhiều nhất có thể. Nói cách khác, họ là những meme bằng xương bằng thịt.

Corey đã phác họa nhiều hình mẫu văn hóa đại chúng mà gia đình Kardashian, đặc biệt là Kim, đã thể hiện qua nhiều năm: hình tượng lãng mạn bi thương kiểu Mỹ của Marilyn Monroe, vẻ đẹp quyến rũ khó phân biệt chủng tộc của Công chúa Jasmine trong phim Disney, lòng tận tụy của người vợ như Jacqueline Kennedy hay những trò nghịch ngợm của nhóm nhạc nữ Spice Girls (khi Kim từng hóa trang thành Posh thời trung học).

Kim Kardashian rất giỏi trong việc tái hiện các thần tượng của những thời đại trước, “thể hiện sự quyến rũ vay mượn” từ các hình mẫu sẵn có, tuy nhiên, đây cũng chính là hướng đi tiên phong của Kim với sự biến hóa rất đa dạng.

Không chỉ ở vẻ ngoài, mà chính cơ thể của các thành viên gia đình Kardashian cũng đã biến đổi để bắt kịp các xu hướng, như đôi môi được bơm chất làm đầy của Kylie, tin đồn về việc Kim phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil hay ca phẫu thuật căng da mặt của Kris.

“Vòng ba của Kim… dường như nở rộng song song với sự quan tâm đối với cơ thể cô ấy,” Corey viết. Cho đến khi sự chú ý hướng vào vòng ba đạt đến cực hạn và vỡ tan, các chị em nhà Kardashian dường như đã xì bớt vòng ba của mình vào khoảng năm 2022.

Ngoài ra, gia đình Kardashian cũng thường xuyên thay đổi người yêu, thay đổi sở thích và đặc điểm ngoại hình. Điều này giúp họ luôn hot và trở thành hiện thân của tinh thần thời đại.

Cuốn sách cũng chứa đầy những mẩu chuyện thú vị về gia đình Kardashian mà có thể chỉ những người hâm mộ họ từ rất lâu mới biết. Ví dụ như ứng dụng di động Kimoji giá 1,99 USD cung cấp 250 biểu tượng cảm xúc theo chủ đề nhà Kim.

Gia đình này cũng từng sử dụng trang phục giả để hòa mình vào đám đông bình thường trên một chuyến xe buýt tham quan Hollywood, rồi lại bỏ chạy để trốn tránh những người chụp ảnh.

Corey đã tóm tắt một cách ngắn gọn mô típ của nhà Kim: “chiều theo sự thèm khát của công chúng đối với các vấn đề riêng tư và biến điều không tưởng thành hiện thực”.