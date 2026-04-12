Quyền lực ‘khủng’ của những người nổi tiếng trong giới sách

Từ livestream bán hàng với doanh số khổng lồ đến việc được nhà xuất bản mời tham gia vào quy trình xuất bản, những người nổi tiếng ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong ngành sách.

Từ khi bán hàng trực tuyến nổi lên trong giới sách Trung Quốc, độc giả đã chấn động với doanh số của nhiều phiên bán hàng, theo The World of Chinese.

Sức ảnh hưởng của người nổi tiếng tới doanh thu

Đầu năm 2024, một trong những người phát sóng nổi tiếng tại nước này là Dong Yuhui đã mời được Abdulrazak Gurnah, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2021, tham gia cùng phiên live trên kênh Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc).

Trong cuộc trò chuyện kéo dài 100 phút, hơn 110.000 ấn bản sách dịch sang tiếng Trung của Gurnah đã được bán với giá 218 NDT/cuốn.

Phiên bán hàng của Dong Yuhui và Abdulrazak Gurnah. Ảnh: The World of Chinese.

Cũng vào khoảng thời gian đó, tạp chí văn học nhân dân Trung Quốc đã bán được hơn 990.000 bản trong một buổi phát trực tiếp kéo dài bốn giờ, cũng do Dong chủ trì.

Chưa kể, Dong còn giúp quảng bá cuốn tiểu thuyết The Last Quarter of the Moon của Chi Zijian, từ đó đưa doanh thu từ chỉ 600.000 bản lên hơn sáu triệu bản.

Tại Trung Quốc hiện nay, các buổi phát sóng trực tiếp trong ngành sách đã trở thành mô hình tiếp thị chủ đạo.

Các tác giả cung cấp nội dung và tác phẩm, trong khi những người phát trực tiếp tìm cách bán hàng.

Phao cứu sinh cho giới xuất bản

Với sức bán hàng mạnh mẽ và lượng người hâm mộ đông đảo, những người phát trực tiếp có thể giải thích nội dung sách bằng ngôn ngữ sinh động, dễ hiểu và kích thích sự tham gia của khán giả.

“Khi tôi mua sách qua các nền tảng video ngắn hoặc livestream, một lời giới thiệu hấp dẫn từ người dẫn chương trình có thể khiến tôi lập tức đặt hàng ngay. Nhưng khi mua sắm trên trang bán sách trực tuyến Dangdang hoặc nền tảng thương mại điện tử Taobao, tôi thường dành thời gian đọc kỹ tóm tắt và đánh giá, đôi khi thậm chí còn để sách trong giỏ hàng một lúc. So với đó, quá trình mua sắm trực tuyến ít bốc đồng hơn nhiều”, Chen Sasa, mẹ của một bé gái 7 tuổi và là người thường xuyên mua sách cho cả mình và con gái, chia sẻ.

Sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng không chỉ giúp bán sách và giúp tăng thương hiệu cho nhà xuất bản, mà còn khơi dậy niềm yêu thích văn học của người xem và truyền cảm hứng đọc sách. Trong phần bình luận các video giới thiệu sách của Dong, rất nhiều độc giả đã chia sẻ phản hồi.

“Nhờ Yuhui, tôi đã đọc được ba cuốn sách bìa mềm, và giờ tôi đang định mua cuốn The Temple of Earth and I. Tôi là một bà nội trợ chỉ học hết cấp hai và đã nhiều năm rồi tôi không động đến sách in”, một bình luận viết.

Wu, một biên tập viên sách thiếu nhi ở Bắc Kinh, cũng chia sẻ rằng công ty của bà đã ghi nhận được doanh thu tích cực sau khi hợp tác với những người nổi tiếng trong giới sách. “Hiện tại, chúng tôi chủ yếu dựa vào những người có tầm ảnh hưởng để giới thiệu sách,” Wu nói.

Người nổi tiếng tham gia vào quy trình xuất bản sách

Không chỉ dừng ở việc đưa sách tiếp cận độc giả, những người nổi tiếng đang tham gia trực tiếp vào quy trình xuất bản, theo LA Times. Nhà xuất bản Bindery Books tại Mỹ, do chuyên gia tiếp thị sách Matt Kaye và cựu biên tập viên Meghan Harvey sáng lập, đang đi tiên phong trong việc để người nổi tiếng làm chủ quá trình xuất bản sách.

Hai nhà đồng sáng lập Bindery Books Matt Kaye và Meghan Harvey. Ảnh: LA Times.

Hiện tại, Bindery Books đang hỗ trợ những người có ảnh hưởng trong giới sách để phát triển thương hiệu sách của riêng họ. Lý do là những người này có lượng người hâm mộ lớn, hiểu biết rõ nhu cầu của độc giả và khi họ đồng ý tiếp nhận, phát triển một cuốn sách, sức ảnh hưởng của họ có thể giảm bớt gánh nặng quảng bá sách cho các tác giả thiếu nguồn lực.

“Những người có ảnh hưởng muốn xây dựng sự nghiệp trong giới sách bằng cách làm những gì họ yêu thích. Còn các tác giả muốn tiếp cận khán giả” Kaye nói. Vì vậy, ông và Harvey quyết định đóng vai trò mai mối.

Hiện tại, Bindery có 12 thương hiệu do những người có ảnh hưởng trong ngành sách điều hành. Ban biên tập Bindery sẽ giới thiệu bản thảo và các dự án xuất bản tới những người có ảnh hưởng này và họ sẽ chọn lựa tác phẩm họ thấy phù hợp.

Gần đây, tác giả sách dành cho thanh thiếu niên Courtney Summers có ý tưởng tái bản lại các tác phẩm cũ từng thành công vào những năm 2010.

Courtney Summers tìm đến Bindery với hy vọng những ý tưởng sáng tạo của họ sẽ giúp bà thành công.

Giám đốc mua bản quyền của Bindery Shira Schindel, tiếp nhận đề xuất và đã đến gặp Kathryn Budig, người đang sở hữu một câu lạc bộ sách trực tuyến với lượng người hâm mộ lớn.

Budig đã chọn cuốn This Is Not a Test, cuốn sách mang tính giả tưởng nhất trong các tác phẩm Summers từng viết.

Kể từ đó, Budig đã giúp khơi dậy sự yêu thích đối với sách của Summers trong cộng đồng Inky Phoenix của mình. Sự tin tưởng giữa Summers và Budig cũng dần được bồi đắp. Budig cho biết: “Chúng tôi bắt đầu chỉnh sửa tác phẩm cho quá trình tái bản trước cả khi ký hợp đồng”.

Jane Friedman, một chuyên gia trong ngành xuất bản, cho rằng mô hình làm việc của Bindery kết hợp hiệu quả giữa thế mạnh của tiếp thị sách truyền thống và sức ảnh hưởng trực tuyến.

Mặc dù không chắc chắn về khả năng mở rộng của chiến lược này, Friedman cho rằng chiến lược mới “rất phù hợp với thế hệ Z và có thể là một dấu hiệu cho thấy ngành sách cần đi xa hơn để duy trì sự mới mẻ và phù hợp với độc giả trẻ”.