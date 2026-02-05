Cộng sự thân cận của ông Maduro bị bắt, dẫn độ sang Mỹ

Ngày 4/2, tình báo Mỹ đã xác nhận bắt giữ doanh nhân Alex Saab tại Venezuela, Cộng sự thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Doanh nhân Alex Saab tại Venezuela, Cộng sự thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Reuters

Tân Hoa Xã dẫn tin Đài phát thanh Slug (Colombia) cho biết, doanh nhân Alex Saab dự kiến sẽ sớm bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Đây là một diễn biến chấn động diễn ra chỉ một tháng sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas.

Alex Saab, người mang hai quốc tịch Colombia và Venezuela, được biết đến là một cộng sự thân cận và có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Ông Saab từng trải qua hơn ba năm bị giam giữ tại Mỹ vì cáo buộc hối lộ sau khi bị bắt tại Cape Verde năm 2020. Sau đó, ông được Washington ân xá và trao trả cho phía Venezuela để đổi lấy các công dân Mỹ bị giam cầm tại đây.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Raul Gorrin - người đứng đầu mạng lưới truyền hình Globovision của Venezuela - cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch này. Hiện tại, cả phía Globovision và Bộ Thông tin Venezuela đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu xác minh thông tin.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela López cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tiến hành điều tra toàn diện về cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào nước này ngày 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông López khẳng định cuộc điều tra sẽ rà soát toàn diện sự việc để truy cứu trách nhiệm, đồng thời là cơ sở để giúp Chính phủ Venezuela đánh giá lại năng lực phòng thủ và điều chỉnh các kế hoạch chuyển đổi quân sự trong tình hình mới.

Trọng tâm của kế hoạch này là thắt chặt quốc phòng, bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Người đứng đầu ngành quốc phòng tuyên bố Venezuela “không thể bị khuất phục”, khẳng định quân đội vẫn duy trì sự thống nhất, kỷ luật thép và quyết tâm bảo vệ quốc gia trước mọi áp lực từ bên ngoài.

Trước đó, vào ngày 3/1/2026, quân đội Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Venezuela, thực hiện việc bắt giữ cưỡng bức Tổng thống Maduro cùng phu nhân và đưa họ về Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela cho đến khi thiết lập được một tiến trình chuyển đổi "an toàn", đồng thời mở đường cho các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ đầu tư vào quốc gia này.