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Thể thao

Công Phượng giúp Đồng Nai thắng trận V.League đầu tiên

  • Thứ sáu, 6/11/2026 20:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 6/11, Công Phượng mang về quả phạt đền, giúp Milos Vulic ghi bàn, mang về chiến thắng 1-0 cho Đồng Nai trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7 V.League 2026/27.

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Milos Vulic ghi bàn đầu tiên cho Đồng Nai sau 6 vòng tại V.League 2026/27. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC.

Trước trận đấu, Đồng Nai đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 6 vòng, chưa ghi được bàn nào và để thủng lưới 11 lần. Trong bối cảnh đó, cuộc tiếp đón Đà Nẵng được xem là cơ hội quan trọng để Công Phượng cùng đồng đội giải tỏa áp lực.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. Ngay phút thứ 6, Công Phượng có pha đi bóng vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi tung cú sút từ khoảng cách khoảng 20 m, nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

Phút 24, từ quả phạt góc của Công Phượng, Vulic có khoảng trống trong vùng cấm nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 39. Công Phượng bị hậu vệ SHB Đà Nẵng phạm lỗi trong vùng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ đội khách phản ứng quyết liệt, buộc trọng tài phải kiểm tra VAR. Sau khi xem lại tình huống, ông giữ nguyên quyết định và rút thẻ vàng với Quế Ngọc Hải vì lỗi phản ứng.

Trên chấm 11 m ở phút 44, Vulic thực hiện thành công cú sút, đưa Đồng Nai vượt lên dẫn 1-0. Đây cũng là bàn đầu tiên của Đồng Nai tại V.League 2026/27.

Sau giờ nghỉ, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội khách gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Đồng Nai. Phút 63, Công Phượng được rút ra nghỉ sau khi để lại dấu ấn với tình huống mang về quả phạt đền.

Càng về cuối trận, Đồng Nai càng chủ động chơi thấp, tập trung bảo vệ lợi thế. Những nỗ lực gây sức ép của Đà Nẵng không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận.

Ở trận đấu cùng giờ, Nam Định đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 ngay trên sân khách. Caio Cesar đánh đầu mở tỷ số cho đội khách ở phút 30. Đầu hiệp hai, Nguyễn Phong Hồng Duy nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR, khiến Nam Định phải chơi thiếu người. Tận dụng lợi thế quân số, Hà Tĩnh gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa ở phút 82 nhờ công Antonio. Tuy nhiên, trong những phút bù giờ, Nguyễn Văn Vĩ đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Nam Định ra về với trọn vẹn 3 điểm.

3 điểm trước Đà Nẵng giúp Đồng Nai giải tỏa áp lực sau chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng có bàn đầu tiên tại V.League mùa này, qua đó tạo cú hích tinh thần quan trọng cho chặng đường phía trước.

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Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 6/11. Đồ họa: VPF.

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