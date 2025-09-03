Công Ninh khóc nức nở khi tới tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh

Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh diễn ra từ tối 1/9. Nhiều đồng nghiệp đã tới tiễn đưa nữ diễn viên.

Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp tới tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh và chia buồn với gia quyến. Được Ngọc Trinh xem như người nhà, người thầy, đồng nghiệp thân thiết, diễn viên Công Ninh bật khóc nức nở khi tới tiễn biệt đàn em.

Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II và nhận sự hướng dẫn của diễn viên Công Ninh. Sau đó, họ nảy sinh tình cảm và có khoảng 10 năm gắn bó, thậm chí dự định kết hôn nhưng đường ai nấy đi. Kể cả khi chia tay, hai người vẫn tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác với nhau trong nhiều dự án.

Khi hay tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời, Công Ninh bàng hoàng. Anh viết: “Tiếc thương một tài sắc, nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình”.

NSƯT Công Ninh là thầy và là người đàn ông đặc biệt của Ngọc Trinh.

Rất nhiều đồng nghiệp khác như Phi Phụng, Kim Dung, Phương Bình, Thanh Hiệp, Nhật Cường, Thân Thúy Hà, Xuân Lan, Anh Đức, Kim Chi, Nam Thư, Lê Hoàng, Việt Hương… tới lễ tang để tiễn đưa Ngọc Trinh. Ai nấy đều sốc trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài hoa, tâm huyết với nghề. Một số nghệ sĩ khác như Lý Hải, Minh Hà, Đoàn Trí Quang… gửi vòng hoa chia buồn với gia đình Ngọc Trinh.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52.

Ngày 1/9, gia đình thông báo tin buồn NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Theo cáo phó từ gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, ở tuổi 52. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h ngày 4/9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, nổi tiếng nhờ đảm vai nữ chính Vy trong Mùi ngò gai. Cô cũng tham gia nhiều bộ phim khác như Nếu như yêu, Mưa bóng mây, Một lần làm thiếu gia trong series Xin chào hạnh phúc trên VTV3… Ngọc Trinh cũng giảng dạy tại một số trường đại học và nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 2019.