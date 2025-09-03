Park Min Young lên tiếng

Park Min Young chia sẻ gần đây cô ăn kiêng và lịch trình bận rộn nên giảm cân. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ diễn viên vẫn ổn định.

Theo tờ Mydaily, Park Min Young mới đây lên tiếng về vấn đề sức khỏe. Những ngày qua, vóc dáng được nhận xét là quá gầy, hốc hác của Park Min Young trở thành chủ đề bàn tán và gây lo lắng.

Trên trang cá nhân, Park Min Young chia sẻ: "Tôi đang quay phim Siren và ăn kiêng lành mạnh để vào vai Han Seol Ah. Tôi cũng giảm cân nhiều hơn một chút do lịch trình bận rộn, nên các fan của tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi vẫn khỏe mạnh. Đừng lo lắng. Tôi ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày. Hãy chờ tôi nhé, Confidence Man, Siren và các chương trình tạp kỹ khác nữa".

Park Min Young lộ diện với vóc dáng gầy gò gây lo lắng. Ảnh: Osen, Maekyung.

Park Min Young trước đó tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim mới của TV Chosun mang tên Confidence Man KR. Sự kiện được tổ chức ngày 1/9. Tại đây, nữ diễn viên khoe vóc dáng thanh lịch trong chiếc váy hở cổ màu nude. Tuy nhiên, chiếc váy bó sát lại làm lộ rõ ​​vóc dáng mảnh mai của Park Min Young.

Vóc dáng nữ diễn viên được nhận xét gầy gò, khiến không ít khán giả lo ngại về sức khỏe của Park Min Young.

Park Min Young từng giảm cân để hóa thân thành nhân vật Kang Ji Won bị ung thư trong bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi phát sóng năm 2024. Thời điểm đó, cân nặng của Park Min Young chỉ là 37 kg. Nữ diễn viên đã áp dụng chế độ ăn kiêng trong suốt thời gian dài.

Trong khi đó, Confidence Man KR của TV Chosun, với sự tham gia của Park Min Young, thuộc thể loại hài kể về 3 kẻ lừa đảo đa tài tìm cách trả thù những kẻ phản diện thời hiện đại.