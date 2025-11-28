Công nghệ và dinh dưỡng giúp kiểm soát đường huyết, phòng biến chứng

Trong khi đó, với những người sống chung với đái tháo đường lâu năm, việc tuân thủ chế độ ăn, theo dõi đường huyết thường xuyên cũng là một hành trình đầy thử thách. Ở tuổi 70, ông Hải Tùng đã có hơn nửa đời sống chung với đái tháo đường. Ban đầu, ông khó thích nghi với việc tuân thủ chế độ ăn cho người mắc đái tháo đường. Song, qua thời gian, ông dần khắc phục được nhờ kết hợp thêm sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ và duy trì thói quen kiểm tra đường huyết thường xuyên trước và sau khi ăn 2 tiếng để xem đường có hạ đúng mức hay không.