Công nghệ và dinh dưỡng giúp kiểm soát đường huyết, phòng biến chứng

|
Chị Thanh Huyền (nhân viên văn phòng, 35 tuổi) nhớ lại thời gian đầu khi phát hiện mắc đái tháo đường, chị từng cảm thấy căng thẳng, vì chị dùng bữa cùng với gia đình nên không biết khẩu phần của mình đã phù hợp hay chưa. Không chỉ vậy, nhiều hôm chị Huyền còn phải thức dậy giữa đêm để đo đường huyết vì nỗi lo hạ đường huyết. Thời gian đầu, việc phải dùng máy đo mao mạch trích máu ngón tay nhiều lần mỗi ngày khiến chị sợ đau.
|
Trong khi đó, với những người sống chung với đái tháo đường lâu năm, việc tuân thủ chế độ ăn, theo dõi đường huyết thường xuyên cũng là một hành trình đầy thử thách. Ở tuổi 70, ông Hải Tùng đã có hơn nửa đời sống chung với đái tháo đường. Ban đầu, ông khó thích nghi với việc tuân thủ chế độ ăn cho người mắc đái tháo đường. Song, qua thời gian, ông dần khắc phục được nhờ kết hợp thêm sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ và duy trì thói quen kiểm tra đường huyết thường xuyên trước và sau khi ăn 2 tiếng để xem đường có hạ đúng mức hay không.
|
Còn với chị Khánh Linh (28 tuổi, Hà Nội) hành trình này lại bắt đầu từ khi còn là một cô bé 5 tuổi. Ký ức thời học sinh của chị luôn được mẹ chuẩn bị một túi nhỏ mang bên mình gồm bộ đo đường huyết bằng cách trích máu ngón tay, kèm thuốc tiêm để sống cùng bệnh đái tháo đường.
|
Ước tính tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường nhưng chưa đến một phần ba kiểm soát tốt đường huyết, và hơn một nửa đã gặp biến chứng. Trước thực trạng này, những kiến thức khoa học dễ hiểu và giải pháp thực tiễn, đơn giản để áp dụng mỗi ngày là điều rất cần thiết để hỗ trợ hàng triệu người giữ đường huyết ổn định, phòng ngừa biến chứng và tìm lại sự an tâm trong cuộc sống.
|
Nhờ sự phát triển của công nghệ y tế, các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, ít gây đau đã được ra mắt để giúp người bệnh đái tháo đường nhìn rõ và chi tiết diễn biến đường huyết của họ. Đơn cử, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) FreeStyle Libre cung cấp chỉ số đường huyết tại thời điểm đo cùng bức tranh dao động đường huyết chi tiết. Từ đó, người mắc đái tháo đường có thể nắm bắt mức đường huyết của bản thân và chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống hoặc trao đổi cùng bác sĩ để được điều trị cá nhân hóa hơn, nâng cao hiệu quả điều trị.
|
Chia sẻ về CGM, ông Tùng cho biết công nghệ theo dõi đường huyết liên tục 24/24 hiện đại, không gây đau đớn, giúp người bệnh yên tâm hơn vì được kiểm soát liên tục cả ngày lẫn đêm. Còn chị Thanh Huyền cho biết: “Tôi đã sử dụng CGM được 5 năm. Nhờ thiết bị này, tôi biết rõ mình ăn bao nhiêu là vừa, nên giảm món gì, nên thay đổi thế nào”.
Bên cạnh công nghệ, nhiều người mắc đái tháo đường cũng lựa chọn các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt như một phần của hành trình để quản lý đường huyết hiệu quả và thuận tiện trong nhịp sống năng động. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung Glucerna kết hợp chế độ ăn điều chỉnh có thể giúp giảm 1,1% HbA1c sau 6 tháng, từ đó giúp giảm nguy cơ biến chứng.
|
Các sản phẩm này là một phần trong loạt giải pháp tiên tiến của Abbott, công ty có bề dày hơn 135 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong hơn 3 thập kỷ tại Việt Nam, Abbott và Quỹ Abbott đã hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng, tập trung vào cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, đào tạo đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".