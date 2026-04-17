'Công chúa Huawei' làm đại sứ thương hiệu

Con gái nhà sáng lập Huawei tiếp tục làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của công ty, kéo theo làn sóng bình luận về chiến lược marketing "giữ tiền trong nhà".

Yao Anna cầm trên tay Pura X Max, mẫu smartphone mới ra mắt của Huawei. Ảnh: Huawei.

Ngày 15/4, Huawei công bố Yao Anna và Wang Anyu là 2 đại sứ quảng bá chính thức cho điện thoại màn hình gập Pura X Max. Thông báo đăng trên Weibo của hãng ngay lập tức lên top xu hướng và tạo làn sóng thảo luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Yao Anna là con gái của Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập Huawei và được cư dân mạng đặt biệt danh "tiểu công chúa". Trong khi đó, Wang Anyu là diễn viên quen mặt với khán giả Trung Quốc. Đây không phải lần đầu cả 2 hợp tác với Huawei. Mối quan hệ của Yao Anna với thương hiệu bắt đầu từ tháng 3/2025 khi cô trở thành đại sứ thương hiệu cho dòng Pura.

Việc lựa chọn này ngay lập tức gây ra nhiều bình luận hài hước trên mạng. Nhiều cư dân mạng đùa rằng Huawei "kiếm được bộn tiền lần này vì tiết kiệm được một khoản khổng lồ phí quảng cáo, đúng phong cách giữ lợi nhuận trong nội bộ công ty". Dù vậy, phần lớn ý kiến đều ghi nhận sự phù hợp giữa 2 đại sứ và định vị của sản phẩm.

"Thông báo của Huawei thực sự rất thông minh. Họ vừa duy trì được sự phổ biến của chủ đề, vừa đảm bảo sự phù hợp giữa đại sứ và sản phẩm, một tình huống đôi bên cùng có lợi hoàn hảo", nhà bình luận công nghệ Xiao Lei Bibi nói.

Trong hình ảnh quảng bá, Yao Anna diện áo khoác da đen bóng toát lên vẻ lạnh lùng và sành điệu, cầm trên tay điện thoại Pura X Max. Wang Anyu mặc vest đơn giản với khí chất điềm tĩnh. Nhà bình luận Xiao Lei Bibi đánh giá Pura X Max tập trung vào màn hình gập cao cấp, hướng đến sự kết hợp giữa công nghệ và thời trang. Khí chất của Yao Anna và năng lượng trẻ trung của Wang Anyu phù hợp với 2 nhóm khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

Về phần cứng, Pura X Max áp dụng thiết kế gập ngang rộng đầu tiên trong ngành, giải quyết hạn chế của màn hình gập truyền thống. Đây là một trong những điểm cốt lõi mà Huawei muốn nhấn mạnh thông qua chiến dịch quảng bá lần này.

Xiao Lei Bibi cũng nhận định trình độ học vấn cao và hình ảnh tinh tế của Yao Anna phù hợp với định vị cao cấp của dòng Pura, thu hút nhóm khách hàng chuyên gia và người dùng phân khúc cao. Trong khi đó, Wang Anyu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn nhờ hình ảnh năng động và sự phổ biến từ các dự án điện ảnh.