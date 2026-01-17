Công bố video hiếm thấy về bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới

Một nhà bảo tồn người Mỹ vừa chia sẻ đoạn video rõ nét ghi lại khoảnh khắc tiếp xúc hiếm hoi với một bộ tộc Amazon chưa từng tiếp xúc với thế giới.

Hình ảnh rõ nét về bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới Người thuộc bộ tộc sống trong rừng Amazon không mặc quần áo, đề phòng với máy quay và sẵn sàng dùng cung để tiêu diệt mối nguy trước mặt.

Ngày 14/1, nhà thám hiểm người Mỹ Paul Rosolie đã công bố trên kênh podcast Lex Fridman các đoạn phim về một bộ tộc Amazon chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại, News Au đưa tin.

Theo ông, hầu hết video về các bộ lạc trên thế giới trước đây đều mờ nhòe do quay từ xa với thiết bị cũ kỹ. Lần này, nhóm ông sử dụng thiết bị quay hiện đại với ống kính siêu tele.

"Đây là một trong những trải nghiệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi", Rosolie nói.

Trong đoạn phim, các thành viên bộ tộc xuất hiện trên bãi biển, bước ra từ một đám bướm dày đặc. Họ di chuyển một cách thận trọng, có tổ chức, vừa quan sát nhóm người lạ, vừa cố gắng phân tích từng chi tiết để đánh giá mức độ đe dọa.

Những hình ảnh rõ nét về bộ tộc Amazon. Ảnh: Paul Rosolie.

Rosolie chăm chú theo dõi ngôn ngữ cơ thể của họ khi các thành viên tụ lại thành đội hình, tay cầm vũ khí.

"Hãy nhìn cách họ di chuyển, cách họ chỉ tay, nhìn người đàn ông đang lắp mũi tên vào cung", ông nói, ám chỉ một thành viên bộ tộc đang trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Ban đầu, không khí căng thẳng đến mức nhà bảo tồn cảm giác mọi thứ có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và nguy cơ xảy ra bạo lực. Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi ông liên tục quan sát xung quanh, tự hỏi mũi tên có thể bay tới từ hướng nào.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn. Các thành viên bộ tộc dần hạ vũ khí xuống. Sự căng thẳng nhanh chóng nhường chỗ cho tò mò. Một vài thành viên bộ tộc thậm chí còn lộ vẻ thích thú.

"Họ là những chiến binh, trông như sẵn sàng cho bạo lực. Nhưng chỉ ít phút sau, tất cả đã đứng trong tư thế thư giãn và mỉm cười", Rosolie chia sẻ.

Các thành viên trong bộ tộc chỉ tay về thiết bị ghi hình. Ảnh: Paul Rosolie.

Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, hiện vẫn còn gần 200 nhóm người chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài trên toàn cầu, phần lớn sinh sống trong rừng Amazon thuộc Brazil và Peru.

Do việc tiếp xúc trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ chết người, hiểu biết về các cộng đồng này chủ yếu đến từ ảnh vệ tinh, giám sát trên không và thông tin từ các nhóm bản địa lân cận.

Lịch sử cho thấy ngay cả những cuộc tiếp xúc ngắn cũng có thể mang theo các bệnh thông thường đối với thế giới hiện đại nhưng lại gây chết người cho các bộ tộc chưa từng có miễn dịch.

Các nhà sinh học lo ngại chỉ một loại virus cũng có thể dẫn tới sự suy giảm nhanh chóng, thậm chí xóa sổ hoàn toàn một cộng đồng chưa tiếp xúc.

Một trường hợp điển hình xảy ra năm 2018 khi nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau, 26 tuổi, thiệt mạng trong nỗ lực tiếp cận bộ tộc Sentinelese trên đảo Bắc Sentinel, một trong những cộng đồng bản địa cô lập nhất thế giới.

Bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt của Ấn Độ, Chau đã thuê ngư dân đưa mình lên đảo, mang theo quà tặng và ghi chép lại cuộc gặp. Tuy nhiên, người Sentinelese vốn nổi tiếng phản ứng quyết liệt với người lạ đã tấn công và khiến Chau thiệt mạng. Thi thể của anh chưa từng được tìm thấy.

Người Sentinelese trên đảo North Sentinel nổi tiếng là hay bắn tên vào người lạ khi nhìn thấy họ. Ảnh: News Au.

Những năm gần đây, số lần phát hiện các bộ tộc chưa tiếp xúc có xu hướng tăng lên, khi hoạt động công nghiệp lấn sâu vào rừng nguyên sinh. Khai thác gỗ trái phép, khai khoáng và các tuyến buôn bán ma túy đã thu hẹp những vùng đệm từng giúp các cộng đồng này duy trì sự cô lập.

Trước sức ép đó, một số bộ tộc xuất hiện gần bờ sông hoặc khu dân cư, thường phản ứng mang tính phòng vệ trước các xâm nhập vào lãnh thổ.