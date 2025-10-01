Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ở Thái Nguyên

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên được Bộ Chính trị quan tâm kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Trịnh Xuân Trường cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cực tăng trưởng năng động của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường Sinh ngày: 18/1/1977. Quê quán: Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Trường từng giữ các chức vụ như Phó bí thư Huyện ủy Sa Pa; Phó giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Khi tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất vào ngày 1/7, ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.