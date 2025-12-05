Công an vào cuộc vụ người dẫn đoàn 'đòi ôm hôn' khách trekking Tà Xùa

Công an xã Hạnh Phúc cho biết đang xác minh vụ việc cô gái tố bị người dẫn tour quấy rối trong chuyến trekking Tà Xùa. Sự việc gây xôn xao cộng đồng du lịch những ngày qua.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 5/12, Thiếu tá Giàng A Chu, Trưởng công an xã Hạnh Phúc (Lào Cai), cho biết công an đã làm việc với T.B. Trekking sau bài đăng tố hai nhân sự của đơn vị này quấy rối khách trekking đỉnh Phu Sa Phìn ngày 21-23/11 của T.L. (sinh năm 1997, Đồng Nai).

Người chịu trách nhiệm nhận tour, đồng thời là founder tên H.D không phải người dân xã Hạnh Phúc. Còn G.A.T.L. (người dẫn đoàn hay leader) và T. (người khuân vác hành lý, còn gọi là porter), hai người bị nhắc đến trong bài, là dân sinh sống lâu năm trên địa bàn.

Theo kết quả làm việc ban đầu, G.A.T.L. nói rằng hành vi nắm tay là để "giúp T.L. di chuyển nhanh hơn qua các đoạn dốc cao". Trong khi đó, hành động sờ má là "trêu chọc" để nữ du khách "giải tỏa mệt nhọc" khi đi bộ đường dài.

Bài xin lỗi đính kèm hình ảnh nhân sự được nhắc đến trong vụ việc.

Tuy nhiên, T.L. cho biết bản thân có kinh nghiệm trekking nhiều năm, từng chinh phục cung Tà Giang - Bidoup dài 28 km, do đó không có chuyện "đuối sức" hoặc bị bỏ lại phía sau trong hành trình Phu Sa Phìn vốn chỉ dài khoảng 22 km cả hai chiều.

"Dù mệt thế nào, tôi cũng không đi cuối, đặc biệt là đi riêng với porter. Sau khi bị quấy rối, tôi kể và lập nhóm với một số thành viên còn lại trong đoàn, đi cùng nhau để giảm thiểu rủi ro như ngày hôm trước", T.L. nói.

Công an xã Hạnh Phúc cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Sự việc được lan truyền vào ngày 3/12 thông qua bài viết của T.L. trên một hội nhóm chuyên chia sẻ thông tin về leo núi.

Trong bài, T.L. tố người dẫn đoàn và porter đã vi phạm nghiêm trọng tín nhiệm và an toàn cá nhân của khách hàng, sau trải nghiệm tour trekking Phu Sa Phìn (đỉnh núi cao nhất của dãy Tà Xùa, Lào Cai) 3 ngày 2 đêm giá 2,95 triệu đồng/khách.

Theo lời kể, trong chuyến đi từ ngày 21-23/11 do T.B. Trekking đảm nhiệm, người dẫn đường G.A.T.L. cố tình tách riêng T.L. khỏi đoàn, sau đó thực hiện hành vi như nắm tay, sờ má, đòi hôn và đe dọa sẽ dẫn đi lối khác nếu T.L. không hợp tác.

T.B. Trekking đăng bài xin lỗi và cho biết đã chấm dứt hợp tác với hai nhân sự bị tố. Tuy nhiên, cách xử lý tiếp tục gây tranh cãi khi công ty thừa nhận các quy tắc ứng xử chỉ được phổ biến "bằng lời nói", không có văn bản hay cơ chế giám sát rõ ràng, đồng thời không đưa ra bằng chứng sa thải như cam kết. Sự thiếu minh bạch này khiến T.L. từ chối nhận hoàn tiền và yêu cầu doanh nghiệp công bố biện pháp xử lý cụ thể.