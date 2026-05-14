Công an TP.HCM mời 2 tài xế đánh nhau giữa đường đến làm việc

Liên quan clip ghi vụ hai người đàn ông dừng ô tô đánh nhau giữa đường Phạm Văn Đồng gây xôn xao dư luận, Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, mời cả hai đến làm việc.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đã khẩn trương xác minh, làm rõ và mời làm việc hai người liên quan vụ đánh nhau sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực số 417 đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung.

Hai tài xế liên quan vụ ẩu đả tại cơ quan công an.

Hai người liên quan được xác định gồm ông Nguyễn Phước T (SN 1981, tài xế ô tô Grab biển số 70A-255XX, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) và ông Ngô Hồng P (SN 1973, tài xế xe tải biển số 59LD-117XX, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra va quẹt giao thông, cả hai đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến cự cãi và lao vào đánh nhau giữa đường, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng giao thông khu vực.

Qua làm việc, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Bình Lợi Trung tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết, chỉ vì những va chạm nhỏ trong quá trình tham gia giao thông nhưng do thiếu kiềm chế, nhiều người tự biến mình thành người vi phạm pháp luật.

Hành vi gây rối trật tự công cộng không chỉ ảnh hưởng an ninh trật tự mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm giao thông, giải quyết mâu thuẫn bằng thái độ hợp tác, văn minh; liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Vừa qua, TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ việc tương tự và đã bị Công an TP.HCM xử lý nghiêm, nhiều trường hợp bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".