Công an Hà Nội thông tin vụ 'tâm thư tố mẹ kế bạo hành con chồng'

Tại cuộc họp báo chiều qua, Phó Giám đốc Công an Công an TP. Hà Nội, đã thông tin về kết quả xác minh bước đầu vụ việc bé trai 13 tuổi viết thư “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, ngay sau khi các đoạn clip và “tâm thư” được lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, đối chiếu dữ liệu từ hệ thống camera và làm việc với các bên liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Công an Hà Nội xác định ba đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội là hình ảnh trích xuất từ camera trong căn hộ, ghi vào các ngày 16/1, 20/1 và 1/2.

Đoạn ngày 16/1: Hình ảnh cho thấy chị N.T.T. – mẹ kế của cháu H. – cầm cán chổi dọa đánh nhưng không có hành vi tác động hay gây thương tích cho cháu; Đoạn ngày 20/1: Ghi cảnh cháu H. nằm trên bàn học, cầm điện thoại; chị T. dùng chổi đập nhẹ vào tay cháu để nhắc nhở tập trung học, không có hành vi bạo lực; Đoạn ngày 1/2: Cháu H. khóc do bị thu đồ chơi, sau đó chị T. dỗ dành, yêu cầu cháu quay lại học. Không xuất hiện cảnh đánh đập hay bạo hành. Kết quả giám định độc lập xác nhận không có hình ảnh thể hiện hành vi hành hung hoặc gây thương tích đối với cháu bé.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, lời khai của cháu Đ.C.H., cháu T.V.T.P. (con riêng của chị T.) và người giúp việc đều thống nhất: chị T. thường xuyên nhắc nhở, kèm cặp các cháu trong học tập và sinh hoạt nhưng không có hành vi đánh đập hay bạo hành. Các nhân chứng cũng khẳng định mối quan hệ giữa chị T. và cháu H. là bình thường, không có mâu thuẫn, xung đột hay xâm hại thân thể.

Theo kết quả điều tra, anh Đ.V.H. (41 tuổi) là cha ruột cháu H., kết hôn với chị T. từ năm 2022 và sống cùng hai con riêng của mỗi người tại chung cư Văn Phú – Victoria.

Đầu năm 2025, anh H. nhận thấy con trai có biểu hiện sợ sệt, ít nói nên gặng hỏi và được kể rằng bị mẹ kế “phạt”. Sau đó, anh H. quay clip, gửi ông bà nội để “xem xét nội bộ”. Đến tháng 5, hai người ly hôn nhưng chưa phân chia xong tài sản.

Trong quá trình giải quyết ly hôn, anh H. từng cung cấp ba đoạn video và hai lá thư có nội dung “dì ghẻ bạo hành con riêng”, song đã xin rút lại. Tuy nhiên, các đoạn clip này vẫn bị tung lên mạng xã hội, dẫn đến hiểu lầm và lan truyền rộng rãi.

Trong lời khai, chị N.T.T. thừa nhận giữa hai mẹ con có một số mâu thuẫn nhỏ do cháu H. vi phạm nội quy học tập, song chị chỉ nhắc nhở chứ chưa từng đánh đập. Chị T. cũng cung cấp nhiều thư viết tay và bản kiểm điểm của cháu H., thể hiện việc cháu nhận lỗi và bày tỏ tình cảm gắn bó với mẹ kế.

Theo Công an TP. Hà Nội, các dữ liệu, lời khai và chứng cứ hiện có cho thấy không có căn cứ xác định chị T. có hành vi đánh đập hay bạo hành cháu H.. Các clip được lan truyền trên mạng mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc.

Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và ý kiến các bên liên quan để đảm bảo kết luận cuối cùng khách quan, toàn diện và đúng pháp luật. “Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tránh gây tổn hại đến trẻ em và ảnh hưởng uy tín, danh dự của cá nhân liên quan”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.