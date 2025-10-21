Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an Hà Nội sẽ xử lý người đăng tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy

  • Thứ ba, 21/10/2025 06:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an Hà Nội khẳng định thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn không chính xác, trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý.

Ngày 20/10, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy làm một người tử vong.

shipper nhay cau Vinh Tuy anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong, Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin trên không chính xác.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h55 cùng ngày, tại làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, chiều từ Long Biên đi Minh Khai, đoạn thuộc địa phận phường Long Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy, làm một người thiệt mạng.

Nạn nhân là bà N.T.V.X (SN 1963; trú tại Hoàng Mai). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CCSGT đường bộ số 4 và Công an phường Long Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, rà soát camera, nhân chứng, xác minh sự việc.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố cũng triển khai rà soát xung quanh nhưng chưa phát hiện được ai nhảy cầu.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra hàng

Một nam shipper ở Cà Mau ngăn cản khách kiểm tra hàng do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra, nên bị đánh chảy máu mũi.

20:00 8/9/2025

Tin mới vụ nữ cán bộ xô ngã xe shipper ở TP.HCM

Ngày 30/7, phường Bình Hòa, TP.HCM đã thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại vụ việc nữ cán bộ phường xô ngã xe máy của một shipper.

16:03 30/7/2025

'Hẻm bom hàng' shipper ở TP.HCM: Công an đề nghị cung cấp thông tin

Người dân nếu có tài liệu, hình ảnh, video liên quan đến các vụ việc tương tự cũng được kêu gọi cung cấp cho Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

15:00 18/7/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://vtcnews.vn/cong-an-ha-noi-se-xu-ly-nguoi-dang-tin-shipper-nhay-cau-vinh-tuy-sau-tai-nan-ar972197.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy Hà Nội shipper nhảy cầu Nhảy cầu vĩnh Tuy shipper Cầu Vĩnh Tuy Tai nạn Vĩnh Tuy

    Đọc tiếp

    Tin bao Fengshen moi nhat hinh anh

    Tin bão Fengshen mới nhất

    32 phút trước 07:07 21/10/2025

    0

    Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen và cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý