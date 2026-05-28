Công an Hà Nội bắt đối tượng dâm ô trẻ em

  • Thứ năm, 28/5/2026 08:40 (GMT+7)
Cao Văn Sơn (31 tuổi, quê Nghệ An) bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Sơn (31 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào tối 17/5, Cao Văn Sơn có hành vi dâm ô với trẻ em ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng.

Đối tượng Sơn.

Sau khi xảy ra sự việc, Sơn đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú hành vi của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương xác minh và phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà/Tiền Phong

