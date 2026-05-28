Bắt quả tang nhóm người đổ trái phép gần 12.000 m3 chất thải

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định đối với nhóm đối tượng đổ trái phép chất thải của 2 doanh nghiệp có địa chỉ tại TP.HCM.

Ngày 27/5, Công an TP Đồng Nai thông tin lực lượng Công an xã Bình An trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thì phát hiện, bắt quả tang nhóm người đang cho xe đổ thải trái phép đất, đá là chất thải rắn xây dựng thông thường trong khu vực dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư 77,28 ha (khu 12, xã Bình An, TP. Đồng Nai).

Các lực lượng chức năng xã Bình An, TP Đồng Nai kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã làm việc với những người có liên quan. Qua khai thác, nhóm người trên làm việc tại 2 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc (địa chỉ: số 12, đường 7, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM) đã đổ khoảng 4.500 m3 chất thải và Công ty Lam Phong (địa chỉ: số 200 đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, TP.HCM) đã đổ khoảng 7.500 m3 chất thải.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại dự án lên đến khoảng 12.000 m3.

Cơ quan chức năng xã Bình An đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.