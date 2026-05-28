Tạm giữ nhóm đối tượng ném gạch vào đầu nam sinh dẫn đến chấn thương sọ não

  1 giờ trước

Trong lúc đứng chơi trước cửa, nam sinh 14 tuổi (trú tại Hà Nội) bị nhóm đối tượng đi xe máy ném gạch vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã Phượng Dực.

Trước đó, vào tối 24/5, Công an xã Phượng Dực nhận được đơn trình báo của gia đình em Đ., 14 tuổi, về việc bị một nhóm đối tượng đi xe máy, ném gạch vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP làm rõ 4 đối tượng trong vụ việc đều sinh năm 2011 và cùng trú tại xã Phượng Dực.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định khoảng 17h ngày 24/5, cháu Đ đang đứng chơi tại trước cửa nhà bạn ở thôn Giữa, xã Phượng Dực, thì bị các đối tượng ném gạch vào đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà/Tiền Phong

