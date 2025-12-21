Công an gửi danh sách 2.102 học sinh vi phạm giao thông đến Sở GD&ĐT

Trong tháng 12, qua cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2.102 trường hợp vi phạm và gửi danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh học sinh, trong tháng 12/2025, Công an TP Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Qua đó, Công an thành phố đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp quản lý, giáo dục và chấn chỉnh.

Cảnh sát xử lý các trường hợp vi phạm

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, trong tháng 12/2025, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn Thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Toàn Thành phố đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong và 9 người bị thương. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Kết quả, trong tháng 12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2.102 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. So với tháng 11/2025 (3.130 trường hợp), số vi phạm đã giảm 1.028 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%, cho thấy hiệu quả bước đầu của các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý được triển khai đồng bộ.

Những trường hợp vi phạm sẽ được cảnh sát gửi danh sách về gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục và chấn chỉnh.

Qua tổng hợp danh sách vi phạm, một số cơ sở giáo dục có số học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông nhiều gồm: Trường THPT Quang Trung với 47 trường hợp; Trường THPT Hà Thành 36 trường hợp; Trường THPT Nguyễn Trãi 23 trường hợp; Trường THPT Tây Hồ 12 trường hợp; Trường THPT Thạch Bàn 8 trường hợp. Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng ghi nhận số học sinh, sinh viên vi phạm như Trường Cao đẳng Công Thương (21 trường hợp), Trường Cao đẳng Việt Mỹ (5 trường hợp)…

Đánh giá kết quả xử lý cho thấy tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định… đã giảm rõ rệt. Đáng chú ý, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường học cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong giờ cao điểm đưa đón.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND TP Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.