Concert Anh trai chông gai ở Hưng Yên cháy vé

Sau khi mở bán vào trưa 4/11, hai đêm diễn của concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra ở Hưng Yên nhanh chóng "cháy vé".

Trưa 4/11, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mở bán vé concert hai đêm diễn vào tối 5- 6/12 tại Hưng Yên. Theo thông báo từ đơn vị này, toàn bộ các hạng vé của đêm đầu tiên đã chính thức cháy vé trong vòng 39 phút. Sau 88 phút, đêm diễn tiếp theo cũng nhanh chóng bán hết.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đăng tải các bài đăng về việc "săn vé" concert. Không ít tài khoản mạng chia sẻ niềm vui khi sở hữu vé ở cả hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ở Hưng Yên nhanh chóng "cháy vé" sau khi mở bán vào trưa 4/11. Ảnh: NSX.

So hai đêm đầu tiên tại TP.HCM, tốc độ bán vé ở hai đêm concert ở Hưng Yên nhanh và sôi động hơn. Cụ thể, ở TP.HCM, sau 5 tiếng kể từ thời điểm mở bán, nhà sản xuất mới bán hết toàn bộ vé ở đêm diễn đầu tiên.

Trước đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra tối 17/10 và 18/10. Chương trình quy tụ 33 nghệ sĩ và hút khoảng 100.000 khán giả. Giống mùa một, concert tiếp tục để lại ấn tượng về dàn dựng, âm nhạc. Song cách sắp xếp setlist năm nay có phần thiếu mạch lạc. Dù được chia thành 9 chương với những chủ đề riêng, ranh giới giữa các phần chưa rõ nét, trong khi sự chuyển tiếp về âm nhạc và cảm xúc đôi lúc còn gượng ép. Một số tiết mục có sự liên kết về nội dung, song chưa đủ để tạo thành câu chuyện xuyên suốt.

Mặt khác, việc tận dụng nhiều vị trí biểu diễn cũng tạo ra những bất cập trong trải nghiệm khán giả. Các màn bay lượn, sân khấu phụ hay phần trình diễn trải rộng khắp không gian giúp nghệ sĩ tiếp cận nhiều khu vực, nhưng đồng thời khiến tầm nhìn của người xem bị phân tán.