Con trai Zidane mắc sai lầm ở U20 World Cup

Tại trận mở màn U20 World Cup diễn ra trên đất Chile vào rạng sáng nay (30/9), đội tuyển U20 Pháp chật vật đánh bại Nam Phi 2-1.

Elyaz Zidane năm nay 19 tuổi, cao 1,95 m, đang khoác áo Betis.

Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Bernard Diomede lại tỏ ra lúng túng trong việc triển khai thế trận, thậm chí phải gồng mình chống đỡ trước lối chơi tốc độ và đầy quyết liệt từ phía Nam Phi. Trong hiệp một, khi chưa kịp định hình lối chơi, hàng thủ Pháp mắc sai lầm nghiêm trọng.

Elyaz Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Shene thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Nam Phi san bằng tỷ số sau bàn mở điểm trước đó của Bermont. Trước đó, Bermont phần nào giải tỏa áp lực cho đội nhà bằng một cú sút xa sấm sét, mang về lợi thế dẫn bàn.

Tuy nhiên, bàn thắng ấy cũng không đủ để giúp "Les Bleus" chơi tự tin hơn, bởi sự rời rạc trong khâu phòng ngự đã nhiều lần khiến họ chao đảo. Nam Phi với tinh thần quả cảm và chiến thuật hợp lý đã tạo ra một thế trận cân bằng, liên tục khai thác điểm yếu từ cánh trái phòng ngự của Pháp.

Phải đến hiệp hai, cá nhân Lucas Michal mới trở thành ngôi sao cứu rỗi với màn trình diễn kỹ thuật và sự hiệu quả ở những khoảnh khắc quan trọng. Bàn thắng quyết định của anh giúp Pháp giành chiến thắng 2-1, khép lại một trận cầu đầy thử thách. Dẫu vậy, màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với thầy trò Diomede.

Nếu muốn tiến xa, họ cần nhanh chóng khắc phục sai lầm cá nhân, củng cố sự gắn kết và bản lĩnh của một tập thể được kỳ vọng mang đến niềm tự hào mới cho bóng đá trẻ Pháp.