Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con trai Zidane mắc sai lầm ở U20 World Cup

  • Thứ ba, 30/9/2025 06:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại trận mở màn U20 World Cup diễn ra trên đất Chile vào rạng sáng nay (30/9), đội tuyển U20 Pháp chật vật đánh bại Nam Phi 2-1.

Elyaz Zidane năm nay 19 tuổi, cao 1,95 m, đang khoác áo Betis.

Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Bernard Diomede lại tỏ ra lúng túng trong việc triển khai thế trận, thậm chí phải gồng mình chống đỡ trước lối chơi tốc độ và đầy quyết liệt từ phía Nam Phi. Trong hiệp một, khi chưa kịp định hình lối chơi, hàng thủ Pháp mắc sai lầm nghiêm trọng.

Elyaz Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Shene thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Nam Phi san bằng tỷ số sau bàn mở điểm trước đó của Bermont. Trước đó, Bermont phần nào giải tỏa áp lực cho đội nhà bằng một cú sút xa sấm sét, mang về lợi thế dẫn bàn.

Tuy nhiên, bàn thắng ấy cũng không đủ để giúp "Les Bleus" chơi tự tin hơn, bởi sự rời rạc trong khâu phòng ngự đã nhiều lần khiến họ chao đảo. Nam Phi với tinh thần quả cảm và chiến thuật hợp lý đã tạo ra một thế trận cân bằng, liên tục khai thác điểm yếu từ cánh trái phòng ngự của Pháp.

Phải đến hiệp hai, cá nhân Lucas Michal mới trở thành ngôi sao cứu rỗi với màn trình diễn kỹ thuật và sự hiệu quả ở những khoảnh khắc quan trọng. Bàn thắng quyết định của anh giúp Pháp giành chiến thắng 2-1, khép lại một trận cầu đầy thử thách. Dẫu vậy, màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với thầy trò Diomede.

Nếu muốn tiến xa, họ cần nhanh chóng khắc phục sai lầm cá nhân, củng cố sự gắn kết và bản lĩnh của một tập thể được kỳ vọng mang đến niềm tự hào mới cho bóng đá trẻ Pháp.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Hai điều kiện để Zidane dẫn dắt MU

Zinedine Zidane được cho là chỉ cân nhắc ngồi ghế nóng sân Old Trafford nếu MU có đội hình đủ mạnh và môi trường ổn định.

3 giờ trước

Duy Anh

con trai Zidane Zidane Zidane World Cup Pháp

    Đọc tiếp

    Hinh anh gay sot cua Podolski hinh anh

    Hình ảnh gây sốt của Podolski

    9 phút trước 07:54 30/9/2025

    0

    Tiền đạo Lukas Podolski tạo sự chú ý khi xuất hiện trên khu vực khán đài của nhóm CĐV Gornik Zabrze để cổ vũ đồng đội thi đấu.

    Ngoi sao bi Xabi Alonso lang quen hinh anh

    Ngôi sao bị Xabi Alonso lãng quên

    1 giờ trước 06:34 30/9/2025

    0

    Brahim Diaz từng được xem là một trong những quân bài quan trọng trong đội hình của Real Madrid nhưng lại dần đánh mất chỗ đứng. 

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý