Con trai út của Angelina Jolie lớn phổng phao, cao vượt mẹ

Những hình ảnh mới đây do tài khoản Twitter Thena God of War đăng tải, cho thấy Knox Jolie Pitt có nhiều thay đổi ngoại hình ở giai đoạn dậy thì. Cậu bé 15 tuổi trổ mã cao ráo, thân hình cân đối, trưởng thành, gương mặt cũng rõ nét nam tính hơn. Cậu bé sinh năm 2008 cao vượt mẹ Angelina Jolie và chị gái Zahara. Ảnh: Twitter Thena God of War.