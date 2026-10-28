Con trai sao võ thuật Địch Long du lịch Phú Quốc

Diễn viên TVB Đàm Tuấn Ngạn và vợ là Nhậm Chỉ Nghiên vừa check-in tại Phú Quốc. Cả hai tới đây du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo TVB News, hôm 27/10, Nhậm Chỉ Nghiên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch lên mạng xã hội. “Đổi những cơn giận dỗi lấy sóng biển. Nạp lại năng lượng bên làn nước trong xanh”, bà xã Đàm Tuấn Ngạn chú thích.

Trong ảnh, cô mặc áo đen, đội nón che nắng, tình tứ tựa vào lưng chồng khi cả hai cùng đạp xe đi dạo. Ở bức ảnh khác, Nhậm Chỉ Nghiên đeo kính râm, thư thái nằm trên ghế tắm nắng với nụ cười rạng rỡ.

Ngoài ra, cả hai còn chia sẻ video ghi lại những khoảnh khắc khi trải nghiệm trò chơi dù lượn. Họ cùng hai con đạp xe, tắm nắng, thưởng thức nhiều món ăn ngon tại địa phương như hải sản, món cuốn. Nhậm Chỉ Nghiên hào hứng khoe chồng tích cực làm “nhiếp ảnh gia riêng”, giúp cô ghi lại những hình ảnh đẹp trong chuyến đi Phú Quốc.

Bài đăng của Nhậm Chỉ Nghiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi cô có vóc dáng quyến rũ và bày tỏ ngưỡng mộ hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi.

Vợ chồng Đàm Tuấn Ngạn du lịch Phú Quốc. Ảnh: IGNV.

Đàm Tuấn Ngạn sinh năm 1980, là con trai của ngôi sao võ thuật Địch Long. Anh nối nghiệp cha làm diễn viên, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm của TVB như Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân, Bằng chứng thép 4, Quyền vương...

Đàm Tuấn Ngạn và Nhậm Chỉ Nghiên kết hôn năm 2015. Cặp đôi có với nhau hai người con, một trai và một gái. Họ là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ.

Gần đây, nhân dịp sinh nhật Nhậm Chỉ Nghiên, Đàm Tuấn Ngạn tổ chức tiệc ấm cúng. Diễn viên mời cha mẹ mình là ông Địch Long và bà Đào Mẫn Minh đến dự. Trong bữa tiệc, anh trực tiếp chơi nhạc cụ và hát tặng bà xã khúc tình ca bày tỏ tình yêu.