Con trai Robinho làm dậy sóng Premier League

  • Thứ bảy, 13/9/2025 10:40 (GMT+7)
Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để có được tài năng trẻ Robinho Jnr, con trai mới 17 tuổi của cựu danh thủ Robinho.

Con trai Robinho (ảnh nhỏ, trái) đang được Neymar trực tiếp chỉ dạy ở Santos.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận các trinh sát viên của Liverpool thường xuyên có mặt tại các trận đấu của Santos trong năm nay, dù Robinho Jnr thường xuyên ngồi dự bị. Theo Daily Mail, Chelsea cũng muốn hành động nhanh trước khi các CLB khác vào cuộc.

"The Blues" rất sốt sắng trong thương vụ này bởi không muốn bỏ lỡ một trong những tài năng trẻ sáng giá của Brazil. Chelsea gần đây thành công khi ký hợp đồng với Estevao. Họ muốn tiếp tục chiến lược này với Robinho Jnr, bắt đầu từ khi còn trẻ và tạo cơ hội phát triển giống như đã làm với Estevao.

Santos sản sinh ra những tài năng lớn cho bóng đá Brazil như Pele, Rodrygo và Neymar. Hiện tại, Neymar trực tiếp hướng dẫn Robinho Jnr. Tài năng trẻ mang chiếc áo số 7 huyền thoại của cha và được coi là ngôi sao sáng giá tiếp theo.

Tuy nhiên, sự thăng tiến của Robinho Jnr không thiếu thử thách. Cha của anh, cựu sao Real Madrid, hiện thụ án 9 năm tù tại Brazil vì tội cưỡng hiếp vào năm 2013. Do đó, Santos rất cẩn trọng trước sự chú ý của giới truyền thông xung quanh con trai Robinho.

Mẹ của Robinho Jnr hiện là người quản lý. Cầu thủ này được cho là có điều khoản giải phóng lên đến 43 triệu bảng trong hợp đồng. Santos hiểu rằng họ đang sở hữu một món tài sản quý giá, và Robinho Jnr có thể là cái tên tiếp theo cập bến Premier League.

Minh Nghi

