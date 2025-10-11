Con trai Madame Nga muốn bán 5 triệu cổ phiếu SeABank

Ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nguyễn Thị Nga (Madame Nga) - có thể thu về gần 100 tỷ đồng nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu SSB đã đăng ký.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank. Ảnh: BRG.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (HoSE: SSB) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của ngân hàng.

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga (Madame Nga) - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank - vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Việc thoái vốn dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 15/10-12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước giao dịch, ông Tuấn Anh đang sở hữu hơn 41,42 triệu cổ phiếu SSB, tương đương gần 1,5% vốn ngân hàng. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà ông Tuấn Anh sở hữu sẽ giảm xuống còn hơn 36,42 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,28% vốn SeABank.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này (10/10), cổ phiếu SSB tạm dừng ở mức 19.450 đồng/cổ phiếu. Ước tính tại thị giá này, ông Tuấn Anh có thể thu về gần 100 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đã đăng ký.

Tại SeABank, bà Nguyễn Thị Nga hiện cũng nắm hơn 120 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,22%. Em gái của ông Tuấn Anh là bà Lê Thu Thủy, Phó chủ tịch SeABank, cũng sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,3% vốn nhà băng.

Liên quan tới hoạt động của SeABank, hồi đầu tháng 10, Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã hoàn tất giải ngân toàn bộ 80 triệu USD cho ngân hàng này.

Theo nội dung ký kết hợp tác hồi tháng 3, Proparco và FMO mỗi bên cung cấp 40 triệu USD cho SeABank nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Tính đến giữa năm nay, SeABank có tổng tài sản đạt gần 379.100 tỷ đồng , tăng 16% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng ròng gần 53.400 tỷ đồng . Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6 đạt gần 220.600 tỷ đồng , tăng 5% và huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 199.000 tỷ đồng .

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.856 tỷ đồng , tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.