Vingroup muốn tăng vốn

  • Thứ sáu, 10/10/2025 22:33 (GMT+7)
Vingroup muốn lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 30/10. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 11.

Động thái mới nhất của Vingroup diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tăng trần lên 192.000 đồng/cổ phiếu vào chiều 10/10, qua đó đưa vốn hóa Vingroup tăng lên 740.000 tỷ đồng.

Vingroup hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động mạnh mẽ trong mảng công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nổi bật với các thương hiệu Vinpearl, Vinhomes, VinFast, Vincom Retail, Vinmec, Vinschool...

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm đạt  4.509 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm ngoái.

Mới đây, doanh nghiệp này đã công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

Tập đoàn Vingroup cũng vừa có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Trước đó, vào cuối tháng 9, Vingroup đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal

Ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

19:00 6/10/2025

Công ty nắm 44.000 tỷ cổ phiếu Vingroup đổi tên

CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI, cổ đông lớn của Vingroup, vừa được đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

16:54 8/10/2025

Hiện trạng vị trí dự kiến xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

09:51 10/10/2025

Thuỷ Tiên

