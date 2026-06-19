Con trai, con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm khối tài sản hơn 11.000 tỷ

Con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy đang nắm giữ lượng cổ phiếu tại LPBS có giá trị ước tính hơn 11.000 tỷ đồng, trước thời điểm doanh nghiệp này dự kiến IPO.

Hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank - hiện là những cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS), với tổng giá trị cổ phần ước tính hơn 11.000 tỷ đồng theo mức giá IPO vừa được doanh nghiệp công bố.

Thông tin được hé lộ sau khi LPBS công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, doanh nghiệp đã phân phối thành công toàn bộ gần 142 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 4.256 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ LPBS tăng từ 12.668 tỷ lên hơn 14.086 tỷ đồng .

Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý, đợt IPO thu hút 1.005 nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số cổ phiếu chào bán đã được phân phối hết, trong đó hơn 113.000 cổ phiếu còn dư được một nhà đầu tư cá nhân mua lại, giúp đợt phát hành đạt tỷ lệ thành công 100%.

Sau khi tăng vốn, LPBS gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng trên thị trường.

Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông của LPBS ghi nhận sự hiện diện của 2 người con ông Nguyễn Đức Thụy là Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.

Theo thông tin công bố, mỗi cá nhân này đang sở hữu 13,49% vốn điều lệ tại LPBS. Với mức giá IPO 30.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần của 2 người con ông Thụy có giá trị hơn 5.700 tỷ đồng . Tổng giá trị phần sở hữu của hai chị em tại công ty chứng khoán này vì vậy lên tới hơn 11.000 tỷ đồng .

Cùng với việc nắm giữ lượng lớn cổ phần tại LPBS, hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy cũng đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, hiện là Thành viên HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028. Đầu tháng 6, Sacombank cũng bổ nhiệm ông Thái giữ chức Trợ lý HĐQT. Ngoài ra, ông còn là Phó chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, vừa được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Bà từng điều hành ThaiSpace và làm Chủ tịch CLB Ninh Bình - các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình.