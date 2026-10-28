Cơn sốt tuổi 46 của Ronaldinho

Ở tuổi 46, Ronaldinho chuẩn bị trở lại thi đấu sau 11 năm vắng bóng, tạo nên cơn sốt vé và giúp CLB hạng Ba Italy Ravenna tăng mạnh sức hút thương mại.

Ronaldinho giúp CLB Ravenna tăng mạnh sức hút. Ảnh: Reuters.

Ronaldinho chưa ra sân, nhưng sức nóng quanh huyền thoại Brazil đã lan khắp Ravenna. Trận đấu với Forli ngày 15/11 đang thu hút sự quan tâm lớn. CLB Italy cũng tận dụng tên tuổi của cựu danh thủ để đẩy mạnh kinh doanh và quảng bá hình ảnh.

Theo truyền thông Italy, Ravenna liên tục nhận yêu cầu mua vé và đăng ký tác nghiệp từ nhiều khu vực. CLB có khoảng 2.800 hội viên được ưu tiên mua vé. Trong khi đó, chỉ khoảng 1.500 vé dự kiến được bán rộng rãi, hiện việc mở bán chưa bắt đầu.

Sân Bruno Benelli hiện có sức chứa 4.943 người và đang trải qua quá trình cải tạo. Sự xuất hiện của Ronaldinho vì thế tạo ra sức hút đáng kể với đội bóng vốn thi đấu ở giải hạng Ba Italy.

Ravenna đã khai thác hình ảnh Ronaldinho từ trước khi xác nhận ngày trở lại sân cỏ. Hồi tháng 7, CLB triển khai chiến dịch quảng cáo với những tấm biển khổng lồ tại nhiều địa điểm ở Milan, gồm San Babila và Brera. Các biển quảng cáo giới thiệu áo đấu mang tên Ronaldinho, kèm mã QR dẫn người hâm mộ đến trang mua hàng.

Theo Gazzetta dello Sport, doanh số áo đấu tăng mạnh sau thông báo về sự xuất hiện của cựu ngôi sao Brazil. Đến tháng 10, Ravenna hợp tác với Panini để phát hành bộ thẻ sưu tầm đặc biệt có hình Ronaldinho trong màu áo đội bóng.

Ngày 17/10, CLB khai trương cửa hàng chính thức tại Mercato Coperto, khu trung tâm lịch sử Ravenna. Nơi đây bày bán áo đấu, sản phẩm lưu niệm và bộ sưu tập riêng dành cho Ronaldinho.

Ronaldinho được công bố gia nhập Ravenna hồi tháng 6. Anh đồng thời trở thành cổ đông và tham gia kế hoạch mở rộng thương hiệu của CLB ra thị trường quốc tế.

Trận gặp Forli ngày 15/11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên cựu số 10 thi đấu chính thức kể từ năm 2015, khi anh còn khoác áo Fluminense.

Khoảnh khắc chiếm trọn tình cảm CĐV của Ronaldinho Đoạn story được đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu danh thủ Brazil mau chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ ''Selecao'' sáng 25/6.