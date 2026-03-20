Rối loạn lo âu ở trẻ em

Cuốn sách của chuyên gia tâm lý học đường Lee Darang chính là một "chìa khóa vàng" giúp cha mẹ hiểu hơn về những vấn đề tâm lý mà trẻ đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp giải pháp để cha mẹ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và trưởng thành một cách lành mạnh về tinh thần.

Con nhút nhát, cha mẹ có cần can thiệp ngay không?

  • Thứ sáu, 20/3/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi thấy con nhút nhát, khó hòa nhập với môi trường mới, nhiều bậc cha mẹ muốn can thiệp để cải thiện tình hình. Phụ huynh cần cho bé thời gian để làm quen và tiến bộ từ từ.

Cha mẹ cần cho bé thời gian để làm quen với môi trường mới và bớt nhút nhát. Ảnh minh họa: J.P.

Khi một đứa trẻ thể hiện bất kỳ một hành động nào do lo âu và sợ hãi, thì việc xác định những hành vi này là bình thường trong quá trình phát triển hay là những dấu hiệu của vấn đề tâm lý không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta không thể đơn thuần dựa và một hành vi cụ thể để kết luận trẻ có vấn đề rối loạn hay không.

Thay vào đó, phải quan sát hành vi đó một cách kỹ lưỡng và nhất quán, xem mức độ lo lắng và sợ hãi so với trước đấy như thế nào, và nỗi sợ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Có nhiều loại rối loạn lo âu khác nhau. Có thể đó là nỗi ám ảnh cụ thể xuất hiện với một số sự việc cụ thể (ví dụ sợ chó, sợ độ cao), hoặc lo lắng xã hội (căng thẳng cực độ, hồi hộp trong các tình huống giao tiếp), hoặc lo âu tổng quát khiến bản thân luôn tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất cho các tình huống không cụ thể.

Tuy nhiên, việc chẩn đoán rối loạn lo âu ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 7 tuổi, là rất khó. Chúng ta cần phải chờ đến khi trẻ trưởng thành hơn về mặt nhận thức thì mới có thể xem xét đến các khả năng trẻ mắc chứng rối loạn lo âu nào.

Vì vậy, có ổn không khi chúng ta chỉ nhìn vào sự lo lắng và lo âu của con mình và tự an ủi “mọi chuyện sẽ ổn thôi”? Tôi sẽ nêu ra một số đặc điểm để bố mẹ có thể kiểm tra xem sự lo lắng, sợ hãi của con bạn có đang phát triển thành những dấu hiệu bất thường hay không.

Dấu hiệu đầu tiên là nỗi lo lắng và sợ hãi của trẻ kéo dài và không có cải thiện, thậm chí là nhiều hơn. Tốc độ tiến bộ có thể chậm hơn so với các bạn đồng lứa, tuy nhiên, cha mẹ có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất của con mình. Ví dụ, năm ngoái con sợ đi nhà trẻ và năm nay vẫn vậy, nhưng trẻ có những thay đổi tinh tế mà chỉ bố mẹ mới có thể cảm nhận được, chẳng hạn như trẻ ít khóc hơn năm ngoái hoặc bình tĩnh lại nhanh hơn một chút.

Dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển mà không bị lo lắng và sợ hãi lấn át rất quan trọng. Nếu tình trạng lo âu của con bạn ngày càng trở nên tệ hơn, có lẽ đã đến lúc con cần được giúp đỡ.

Tiêu chí thứ hai để đánh giá mức độ nghiêm trọng là xem xét xem nỗi lo lắng, sợ hãi mà trẻ cảm thấy có ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển hàng ngày của trẻ hay không, và nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gia đình hay không. Trẻ có thể sợ hãi và không muốn thử những điều mới, đồng thời có thể cần thời gian để thích nghi.

Tuy nhiên, nếu nỗi lo lắng quá mức khiến một đứa trẻ hoàn toàn không thể học hỏi và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của trẻ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả gia đình thì thay vì suy nghĩ xem có phải trẻ mắc chứng rối loạn lo âu không, thì hãy xác định xem trẻ có cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia hay không.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

    Đọc tiếp

    Con nhut nhat, cha me can lam gi? hinh anh

    Con nhút nhát, cha mẹ cần làm gì?

    19:18 17/3/2026 19:18 17/3/2026

    0

    Con bạn không thể học cách mạnh mẽ, tự tin hơn chỉ sau vài ngày. Bởi vậy, khi nuôi dạy một em bé quá nhút nhát, cha mẹ cần kiên nhẫn và cho con thời gian để tiến bộ.

    Iran nhung nam 1970 hinh anh

    Iran những năm 1970

    11 giờ trước 21:36 19/3/2026

    0

    Đến giữa những năm 1970, rõ ràng là Iran không thể kịp thời thích ứng với nguồn tăng lớn từ doanh thu dầu mỏ đang đổ vào nước này. Những đồng đôla dầu mỏ đã được tiêu xài phung phí cho chương trình hiện đại hóa.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

