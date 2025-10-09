Cơn 'hứng' mới của Infantino - World Cup sẽ rời mùa hè?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino lại khiến thế giới bóng đá dậy sóng.

Ông Gianni Infantino muốn thay đổi lịch thi đấu của VCK World Cup.

Phát biểu trước Đại hội các CLB châu Âu (EFC), Chủ tịch FIFA hé lộ ý tưởng có thể làm thay đổi lịch thi đấu quốc tế trong nhiều thập kỷ tới: đưa World Cup từ mùa hè sang tổ chức cố định vào mùa thu.

“Chúng tôi đang thảo luận và xem xét kỹ lưỡng. Đây không chỉ là câu chuyện của World Cup, mà là cách tổ chức bóng đá toàn cầu. Ở châu Âu, thi đấu vào tháng 7 là quá nóng, nên có lẽ đã đến lúc cần suy nghĩ lại”, Infantino nói.

Động thái này khiến nhiều người nhớ đến World Cup 2022 tại Qatar, khi FIFA buộc phải dời lịch sang tháng 11-12 để tránh nhiệt độ mùa hè gần 50°C. Tuy bị chỉ trích vì phá vỡ lịch thi đấu truyền thống, giải đấu ấy lại mang đến một trải nghiệm khác biệt, vừa thuận lợi về thời tiết, vừa giúp cầu thủ đạt phong độ cao sau giai đoạn đầu mùa.

Với World Cup 2034 dự kiến tổ chức ở Saudi Arabia, nơi khí hậu mùa hè cũng khắc nghiệt không kém, Infantino cho rằng đưa giải đấu về mùa thu có thể trở thành xu hướng lâu dài. “Tháng 6 từng được xem là thời điểm lý tưởng để chơi bóng, nhưng thực tế nhiều nơi ở châu Âu hay châu Á lại quá nóng. Có lẽ đã đến lúc tối ưu lại lịch thi đấu toàn cầu”, ông nói thêm.

Infantino cũng gợi mở rằng tháng 3 và tháng 10 là hai khung thời gian lý tưởng nếu muốn các giải đấu có thể diễn ra đồng thời ở cả Bắc bán cầu lẫn Nam bán cầu: “Không thể đá ở nơi này tháng 12 mà nơi khác tháng 7. Chúng ta cần một hệ thống hài hòa hơn cho cả CLB lẫn đội tuyển, vì lợi ích chung của bóng đá”.

Nếu đề xuất này trở thành hiện thực, bóng đá thế giới có thể bước vào một kỷ nguyên lịch thi đấu hoàn toàn mới - nơi World Cup mùa thu không còn là ngoại lệ, mà là quy chuẩn.