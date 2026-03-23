Con gái Pep Guardiola gây chú ý

Maria, con gái của HLV Pep Guardiola, thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân Wembley theo dõi trận chung kết Carabao Cup rạng sáng 23/3.

Maria ăn mừng chức vô địch với bố.

Maria nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ sau khoảnh khắc cùng cha ăn mừng chức vô địch Carabao Cup của Man City, sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal.

Đoạn clip Maria ôm lấy bố và cùng đến tri ân CĐV Man City trên khán đài nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho cô.

“Một người con gái tuyệt vời, luôn sát cánh bên bố mình cả trong những lúc khó khăn lẫn những khoảnh khắc vinh quang", một CĐV viết. Tài khoản khác chia sẻ: “Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của Pep".

Maria ôm lấy bố sau trận.

Maria là con cả trong ba người con của Pep Guardiola và nữ doanh nhân Cristina Serra. Hai em của cô là Valentina và Marius. Việc Guardiola và Serra quyết định ly hôn từng tạo nên cú sốc lớn với gia đình HLV người Tây Ban Nha.

Nhiều người thân tiết lộ Guardiola thừa nhận cảm giác cô đơn và có những biểu hiện căng thẳng rõ rệt. Trước đó, quá trình ly hôn bắt đầu từ cuối năm 2024, với nguyên nhân chính xuất phát từ việc Guardiola quá tập trung vào công việc.

Dù vậy, Maria vẫn lựa chọn ở bên và chăm sóc cho bố. Chia sẻ với Vanity Fair, cô thừa nhận việc phải liên tục chuyển nơi ở theo sự nghiệp của bố không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cô cho rằng những trải nghiệm đó đã giúp mình trở nên tự tin hơn từ khi còn trẻ.

Trên nền tảng Instagram, Maria hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn với hơn 875.000 tài khoản.

