Con gái đại gia Minh Nhựa chia sẻ về lần mang thai thứ 5

Sau loạt hình ảnh “úp mở”, Joyce Phạm xác nhận gia đình nhỏ của cô đang chờ đón em bé thứ 5.

Tối 1/6, Joyce Phạm - con gái của đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) - xác nhận việc cô đang mang thai lần thứ 5.

“Mỗi năm 1/6 là ngày của các con. Còn năm nay, với ba mẹ, đó còn là ngày để chào đón thêm một phép màu nhỏ nữa. Cảm ơn con vì đã đến với gia đình mình. Say hello to our Baby #5. Từ hôm nay, con đã có một gia đình luôn mong chờ và yêu thương con thật nhiều”, cô viết trên trang cá nhân.

Kèm theo dòng chia sẻ bất ngờ, Joyce Phạm khoe bụng bầu khá lớn và ảnh siêu âm của em bé. Theo tiết lộ của vợ chồng cô, nhóc tì sẽ chào đời vào năm 2026.

Dưới bài đăng của Joyce Phạm, nhiều người gửi lời chúc mừng gia đình cô. Trước đó, hôm 30/5, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khiến dân mạng đoán cô mang bầu khi chia sẻ video ẩn ý, treo 5 chiếc áo trẻ em trên dây phơi.

Rich kid TP.HCM không lập tức xác nhận thông tin mà chỉ gửi lời cảm ơn những lời chia vui từ người theo dõi. Ở tuổi 27, sau 7 năm kết hôn, cô chuẩn bị chào đón con thứ 5 với ông xã Tâm Nguyễn.

Vào tháng 6/2025, Joyce Phạm sinh bé trai Jayric. Trước đó, cô lần lượt chào đón cậu cả Jayden vào tháng 3/2020, con gái Jayla vào tháng 5/2022 và quý tử Jayson vào tháng 6/2024.

Joyce Phạm (tên thật: Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) hiện là influencer thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí. Tâm Nguyễn (tên thật: Nguyễn Phước Thành Tâm, sinh năm 1997) khá nổi tiếng trong hội rich kid TP.HCM khi sở hữu bộ sưu tập xe sang, hàng hiệu.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2019 và từng chia sẻ về việc thích tổ ấm đông con cái. Sau khi sinh 4 em bé, Joyce Phạm được khen lấy lại vóc dáng nhanh chóng, thần sắc luôn rạng rỡ. Ở lần mang thai thứ 5 này, cô vẫn duy trì sức khỏe tốt, gần đây ra sân cổ vũ chồng tham dự một giải bóng đá.