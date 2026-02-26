Con gái Bình Minh gây chú ý

An Nhiên là con gái lớn của diễn viên Bình Minh và bà xã Anh Thơ. Ở tuổi 17, cô bé có chiều cao nổi bật 1,76 m.

Ngoại hình An Nhiên - con gái lớn của diễn viên Bình Minh và Anh Thơ - đang nhận được sự chú ý. Trong bộ ảnh mới chụp cùng gia đình, An Nhiên nổi bật với chiều cao 1,76 m.

Cô bé cao hơn mẹ và xấp xỉ chiều cao của bố. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng ở tuổi 17, An Nhiên còn được khen gương mặt xinh xắn. Trong khi đó, con gái thứ 2 của cặp sao là An Như cũng sở hữu chiều cao nổi bật ở tuổi 14.

Hai con gái của Bình Minh có chiều cao nổi bật. Ảnh: FBNV.

Gia đình Bình Minh từng chia sẻ 2 con gái đều thích chơi thể thao từ nhỏ, chẳng hạn bơi, cầu lông, bóng rổ. Nhờ đó, các bé sớm phát triển chiều cao.

Trước đó khi đăng ảnh 2 con mặc áo dài, Anh Thơ tâm sự: “Nhà có 2 bình ‘rượu mơ’. ‘Bình lớn’ đã biết tạo dáng khi mặc áo dài. ‘Bình nhỏ’ vẫn quen mặc đồ thể thao đi thi đấu khắp nơi nên hỏi: 'Mẹ ơi con mặc áo dài chụp với trái bóng rổ được không'”.

Sinh ra trong gia đình có cha là diễn viên, An Nhiên và An Như thường xuyên được cha mẹ đưa tới các sự kiện, hoạt động giải trí. Tuy nhiên, theo lời nam diễn viên, An Nhiên chưa có hứng thú với ngành giải trí mà tập trung hơn cho việc học tập và phát triển bản thân.

Bình Minh sinh năm 1983, quê Lạng Sơn, bắt đầu sự nghiệp từ những năm đầu thập niên 2000. Ngoài công việc người mẫu, MC, anh còn tham gia nhiều bộ phim như Cô gái xấu xí, Áo lụa Hà Đông, Để mai tính, Cô dâu đại chiến 2, Scandal: Hào quang trở lại… Năm 2008, anh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ. Những năm gần đây, Bình Minh ít tham gia đóng phim hơn, thay vào đó tập trung kinh doanh.