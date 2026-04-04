Con gái 19 tuổi của Angelina Jolie gây sốt

Shiloh Jolie gây chú ý khi xuất hiện trong MV K-pop "What’s a Girl to Do". Ái nữ nhà Angelina Jolie được nhận xét giống mẹ y như đúc.

Theo Page Six, Shiloh Jolie khiến mạng xã hội dậy sóng hôm 2/4 sau màn debut trong một MV âm nhạc. Cụ thể, nữ vũ công góp mặt trong MV mới What’s a Girl to Do của ca sĩ K-pop Dayoung. Xuất hiện trong MV, Shiloh khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo nổi bật ở tuổi 19.

Hình ảnh con gái Angelina Jolie được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Người xem nhận xét cô có gương mặt "giống mẹ y như đúc", từ đôi mắt xanh hút hồn, sống mũi cao cho tới đôi môi dày.

"Nhìn Shiloh mà xem, giống hệt Angelina Jolie hồi trẻ", "Cô bé trông y hệt mẹ luôn, trời ạ", "Gen của Angelina Jolie mạnh quá luôn"... là một số bình luận của dân mạng.

Shiloh Jolie xuất hiện trong MV K-pop. Ảnh: X/STARSHIPent.

Tháng 4 năm ngoái, Shiloh từng được cho là đang tái hiện hình tượng nổi tiếng của mẹ trong phim Tomb Raider, khi để kiểu tóc tương tự.

Thời gian gần đây, Shiloh ngày càng nổi tiếng không chỉ nhờ sắc vóc mà còn tài năng. Hồi tháng 6/2025, người đẹp được ghi nhận là biên đạo múa dưới nghệ danh mới Shi Jolie (cô đã bỏ họ của cha là Brad Pitt khỏi tên vào tháng 8/2024) cho một tiết mục nhảy tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập capsule của Isabel Marant hợp tác với Net-A-Porter.