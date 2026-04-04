Con gái 19 tuổi của Angelina Jolie gây sốt

Theo Page Six, Shiloh Jolie khiến mạng xã hội dậy sóng hôm 2/4 sau màn debut trong một MV âm nhạc. Cụ thể, nữ vũ công góp mặt trong MV mới What’s a Girl to Do của ca sĩ K-pop Dayoung. Xuất hiện trong MV, Shiloh khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo nổi bật ở tuổi 19.
Hình ảnh con gái Angelina Jolie được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận. Người xem nhận xét cô có gương mặt "giống mẹ y như đúc", từ đôi mắt xanh hút hồn, sống mũi cao cho tới đôi môi dày.
"Nhìn Shiloh mà xem, giống hệt Angelina Jolie hồi trẻ", "Cô bé trông y hệt mẹ luôn, trời ạ", "Gen của Angelina Jolie mạnh quá luôn"... là một số bình luận của dân mạng.
Shiloh Jolie xuất hiện trong MV K-pop. Ảnh: X/STARSHIPent.
Tháng 4 năm ngoái, Shiloh từng được cho là đang tái hiện hình tượng nổi tiếng của mẹ trong phim Tomb Raider, khi để kiểu tóc tương tự.
Thời gian gần đây, Shiloh ngày càng nổi tiếng không chỉ nhờ sắc vóc mà còn tài năng. Hồi tháng 6/2025, người đẹp được ghi nhận là biên đạo múa dưới nghệ danh mới Shi Jolie (cô đã bỏ họ của cha là Brad Pitt khỏi tên vào tháng 8/2024) cho một tiết mục nhảy tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập capsule của Isabel Marant hợp tác với Net-A-Porter.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.