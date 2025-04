Con gái 16 tuổi cao hơn 1,7 m của Jessica Alba

Honor Warren gây chú ý với chiều cao nổi bật trong bức hình chụp cùng mẹ.

Theo Hello!, Honor Warren, con gái của Jessica Alba sở hữu chiều cao ấn tượng khi chụp hình cùng mẹ trong kỳ nghỉ xuân. Trong loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Jessica Alba và Honor Warren tạo dáng trước khối đá lớn. Con gái 16 tuổi của Jessica Alba cao vượt mẹ, hơn 1,7 m.

Hai mẹ con diễn viên khoe khéo thân hình gợi cảm khi kết hợp bikini với chân váy sarong màu sắc, cùng phụ kiện là kính râm đi kèm mũ rộng vành. Dưới bình luận, nhiều người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao nổi bật của con gái Jessica Alba.

Ngoài ra, Jessica Alba liên tục cập nhật hình ảnh bản thân tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bên bạn bè và con cái. Cả nhóm tham gia nhiều hoạt động như ngắm cá heo, tắm nắng trên bãi biển, dùng bữa tối sang trọng tại nhà hàng.

Con gái Jessica Alba gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật. Ảnh: @jessicaalba.

Jessica Alba gặp gỡ Cash Warren, con trai của nam diễn viên Michael Warren trong khi quay phim Fantastic Four năm 2004 và kết hôn vào năm 2008. Họ có với nhau 3 người con lần lượt là Honor, Haven và Hayes.

Đầu năm nay, nữ diễn viên xác nhận ly hôn chồng bằng việc thông báo trên mạng xã hội: "Tôi tự hào về sự phát triển của cuộc hôn nhân trong suốt 20 năm qua và giờ là lúc chúng tôi bước vào một chương mới với tư cách là những cá nhân". Đồng thời, Jessica Alba nộp đơn xin quyền nuôi con chung và yêu cầu khôi phục tên hợp pháp thành Jessica Marie Alba.

Jessica Alba sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 13 trong Camp Nowhere, tiếp theo là The Secret World of Alex Mack và nổi tiếng ở tuổi 19 với vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Dark Angel (2000-2002). Sau đó, cô tham gia hàng loạt dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn Fantastic Four, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Good Luck Chuck, The Eye, Valentine's Day, Little Fockers...