Con gái Tom Hanks kể về quá khứ đau khổ

Con gái Tom Hanks, E.A. Hanks, lần đầu tiết lộ tuổi thơ thiếu thốn và tổn thương tinh thần trong hồi ký sắp phát hành.

E.A. Hanks, con gái của nam tài tử Tom Hanks và người vợ đầu Samantha Lewes, mới đây đã chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn, bất ổn và chịu bạo lực tinh thần khi sống cùng mẹ ruột. Trong hồi ký The 10: A Memoir of Family and the Open Road, dự kiến phát hành ngày 8/4, cô thừa nhận vẫn bị ám ảnh bởi những tổn thương kéo dài từ thời thơ ấu.

E.A. tiết lộ cô từng gặp khó khăn trong việc duy trì vệ sinh cá nhân vì hiếm khi có người lớn nhắc nhở hay hướng dẫn cụ thể, từ việc đánh răng cho đến lý do cần chăm sóc bản thân. Thời điểm đó, gia đình cô cũng thường xuyên không có đủ thực phẩm trong nhà.

Cựu biên tập viên Vanity Fair cũng chia sẻ dù không bị đánh đập, mẹ cô lại thường xuyên có hành vi bạo lực tinh thần: kéo tóc, xô đẩy, rung lắc mạnh và từng nhốt cô trong tủ quần áo. Có lúc, bà còn dọa rằng có những người đàn ông đang ẩn trong tủ, chờ đợi họ ngủ để ra tay làm điều tồi tệ. E.A cũng kể bà Lewes thường nói về hàng chục lần sẩy thai trước đó và ám chỉ rằng cô sẽ “sớm được đoàn tụ cùng những người con chưa chào đời của bà”.

Con gái của Tom Hanks tiết lộ nỗi đau mà cô phải trải qua trong cuốn hồi ký mới của mình. Ảnh: Mega, eahanks/Instagram.

Dẫu vậy, nữ nhà văn vẫn ghi nhận mẹ từng hết lòng đưa cô đi khắp California tham gia các cuộc thi cưỡi ngựa, cắt cookie cho bạn bè ngủ lại và để cô nhuộm tóc đủ màu sắc. Cô tin rằng mẹ mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) nhưng chưa từng được chẩn đoán, kèm theo những cơn hoang tưởng cực độ.

Hệ quả từ tuổi thơ khó khăn là hiện tại E.A đang mắc chứng rối loạn cào cấu da (excoriation disorder) – một vấn đề tâm lý khiến người bệnh không kiểm soát được việc liên tục tự làm tổn thương da mình. “Tôi vẫn cào rất nặng, dù đang cố gắng kiềm chế,” cô viết.

Cuối cùng, E.A. dọn đến sống cùng cha ruột – nam diễn viên Tom Hanks – bên cạnh vợ thứ của ông, Rita Wilson.

Lewes gặp Tom Hanks vào giữa thập niên 1970 khi cả hai còn học ngành sân khấu tại Sacramento. Họ chào đón con trai đầu lòng, Colin Hanks, vào năm 1977 và kết hôn hai tháng sau đó. E.A. ra đời năm 1982, trước khi hai người ly thân năm 1985 và chính thức ly hôn năm 1987.

Sau ly hôn, Lewes không tái hôn, còn Tom Hanks kết hôn với Rita Wilson vào năm 1988.