Con chó nghi dại cắn liên tiếp 6 người cùng một xã

Một con chó nghi dại liên tiếp tấn công 6 người tại xã Ea Na. Toàn bộ nạn nhân đã được tiêm vaccine phòng dại và đang được theo dõi.

Ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào, người dân cần tiêm vaccine để hạn chế nguy cơ mắc bệnh dại. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 20/3, Trạm Y tế xã Ea Na (Đắk Lắk) cho biết tại thôn Thành Công vừa ghi nhận vụ việc 6 người bị chó nghi dại tấn công. Ngay sau đó, ngành y tế và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại khu vực.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Đ.H.Q. nuôi hai con chó. Đầu tháng 2, một con có biểu hiện nghi dại và được chôn tại vườn sau nhà. Đến ngày 15/3, con chó còn lại bắt đầu trở nên hung hăng, lần lượt cắn hai con gái của ông vào tay.

Chỉ một ngày sau, chính ông cũng bị con chó này tấn công. Những ngày tiếp theo, con vật tiếp tục lao ra cắn thêm ba người hàng xóm, nâng tổng số nạn nhân lên 6 người. Đến ngày 18/3, con chó bị ông Q. đập và tiêu hủy. Qua xác minh, ngoài số người bị thương, con chó còn cắn thêm ba con chó khác trong khu vực.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng thú y đã lấy mẫu từ con chó nghi dại để xét nghiệm và hiện vẫn đang chờ kết quả. Song song đó, ngành y tế địa phương phối hợp đưa các nạn nhân đi tiêm phòng kịp thời.

Tính đến chiều 20/3, cả 6 trường hợp đã được tiêm vaccine phòng dại, trong đó 5 người được chỉ định tiêm thêm huyết thanh kháng dại. Riêng một trường hợp từng tiêm huyết thanh trước đó nên chỉ cần tiêm vaccine theo phác đồ. Ba con chó bị cắn cũng đã được bắt nhốt để theo dõi.

Theo nhận định ban đầu, đây là những trường hợp đầu tiên bị chó nghi dại cắn được ghi nhận tại thôn Thành Công từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn nhiều vật nuôi chưa được tiêm phòng, tình trạng thả rông chó còn phổ biến, trong khi ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao.

Những yếu tố này khiến nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại vẫn ở mức đáng lo ngại, cần tiếp tục theo dõi và kiểm soát chặt chẽ trong thời gian tới.

Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, thường lây sang người qua vết cắn hoặc vết trầy xước do động vật mắc bệnh, phổ biến nhất là chó. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus không gây triệu chứng ngay mà âm thầm di chuyển theo hệ thần kinh, tiến dần về não. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí lâu hơn, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua giai đoạn xử trí quan trọng ban đầu.

Khi đã phát bệnh, dại gần như không thể cứu chữa. Người bệnh thường khởi đầu bằng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau hoặc tê tại vị trí bị cắn, sau đó nhanh chóng chuyển sang các biểu hiện điển hình như sợ nước, sợ gió, co giật, rối loạn ý thức và liệt. Bệnh tiến triển rất nhanh và hầu như luôn dẫn đến không qua khỏi trong thời gian ngắn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại có tỷ lệ nguy hiểm tính mạng gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí đúng và kịp thời sau phơi nhiễm.

Điểm quan trọng nhất trong phòng bệnh là xử lý ngay sau khi bị động vật cắn hoặc nghi cắn. Vết thương cần được rửa kỹ dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch thích hợp.

Người bị phơi nhiễm cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, kết hợp huyết thanh kháng dại trong những trường hợp nguy cơ cao. Việc trì hoãn tiêm phòng có thể khiến virus kịp xâm nhập vào hệ thần kinh, làm mất đi cơ hội phòng bệnh.