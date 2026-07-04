Cơn bão đầu tiên trên Biển Đông gây tê liệt đảo Trung Quốc

Bão Maysak mang theo mưa lớn và gió mạnh, buộc Trung Quốc sơ tán hàng nghìn người, dừng hàng loạt chuyến bay, tàu hỏa, phà khi bão tiến gần khu vực vịnh Bắc Bộ.

Những con sóng dữ dội vỗ vào bờ khi cơn bão nhiệt đới Maysak tiến gần đến Boao, Qionghai, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Maysak đổ bộ vào khoảng 18h20 tại thị trấn ven biển Yelin, huyện tự trị dân tộc Lê Lăng Thủy ở bờ tây nam đảo Hải Nam, mang theo sức gió cực đại gần tâm bão lên tới 23 m/giây, theo Reuters.

Sau khi quét qua Hải Nam, bão được dự báo sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ, sau đó đổ bộ lần hai vào khu vực giáp ranh giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam trong ngày 4/7 trước khi suy yếu dần.

Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm 2026, đồng thời cũng là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Tên gọi Maysak có nguồn gốc từ tiếng Khmer, mang nghĩa cây gỗ tếch - loài cây nổi tiếng với độ bền cao, khả năng chống mối mọt và ít cong vênh.

Các cơ quan khí tượng cảnh báo Maysak sẽ gây mưa rất lớn tại Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam. Riêng tại Hải Nam, nhiều khu vực được dự báo hứng lượng mưa từ 150-250 mm, trong khi một số điểm có thể vượt 350 mm chỉ trong vòng 24 giờ. Chính quyền cũng đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét tại khu vực phía nam của tỉnh.

Ông Chen Tao, Trưởng bộ phận dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cho biết sau khi vượt qua Hải Nam, bão sẽ di chuyển chậm qua Quảng Tây, kéo dài thời gian mưa lớn tại miền nam Trung Quốc, đồng thời làm gia tăng lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử, khiến nguy cơ ngập lụt và các thảm họa địa chất tăng cao, China Daily cho biết.

Sóng dữ dội dâng cao dọc bờ biển Boao thuộc thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 3/7. Ảnh: China Daily.

Để ứng phó với bão, Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh từ 17h ngày 3/7. Trước đó, đến 11h30, đã có 92 chuyến bay bị hủy.

Toàn bộ tuyến đường sắt cao tốc vòng quanh đảo Hải Nam cũng dừng hoạt động trong hai ngày 3-4/7. Các tuyến phà chở khách qua eo biển Quỳnh Châu ngừng khai thác từ 2h sáng 3/7 và dự kiến tạm dừng trong một đến hai ngày.

Đến 16h ngày 3/7, hơn 1.700 tàu thuyền đã rời khỏi vùng nguy hiểm, trong khi 2.910 người trên các tàu và giàn khoan ngoài khơi được sơ tán vào nơi an toàn, theo Cục An toàn Hàng hải Hải Nam.

Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam đã điều động ba đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời duy trì 17 đội cứu hộ dân sự với hơn 500 thiết bị chuyên dụng trong trạng thái sẵn sàng.

"Ngay khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, chúng tôi sẽ lập tức triển khai lực lượng ứng cứu", bà Liu Gong, thanh tra cấp cao tại Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Hải Nam, cho biết.

Ảnh hưởng của bão khiến giao thông trên đảo gần như tê liệt. Ngoài việc dừng toàn bộ tàu hỏa, phà và các chuyến bay tại Tam Á, nhiều thành phố, huyện trên đảo cũng cho học sinh nghỉ học trong ngày 3/7. Thành phố Tam Á đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch trên biển, sông và khu vực miền núi nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Theo giới chức Trung Quốc, công tác phòng chống lũ và ứng phó thiên tai trong những ngày tới sẽ "rất nghiêm trọng và phức tạp", do bão di chuyển chậm và có khả năng gây mưa kéo dài trên diện rộng.