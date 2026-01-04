Como mơ về suất Champions League

Como mở màn năm 2026 bằng chiến thắng sát nút 1-0 trên sân nhà trước Udinese, kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng tại sân nhà lên con số 10 trận trên mọi đấu trường mùa này (thắng 7, hòa 3).

Tối 3/1, Como bước vào trận đấu đầu tiên của vòng 18 Serie A với phong độ tích cực từ cuối năm 2025, chỉ thua 2 trận trong 4 tháng gần nhất (thắng 7, hòa 6), trong đó có 6 trận giữ sạch lưới ở 10 vòng đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia.

Đội chủ nhà có khởi đầu hoàn hảo khi vươn lên dẫn trước ngay phút 18 nhờ việc Alberto Moreno bị Jakub Piotrowski kéo ngã trong vòng cấm. Como từng bỏ lỡ 6 quả phạt đền liên tiếp tại Serie A trước trận hôm nay, kỷ lục kéo dài hơn hai thập kỷ, nhưng đội trưởng Lucas Da Cunha lần này chấm dứt chuỗi ngày đen đủi ấy.

Pha sút phạt đền vào chính giữa khung thành của Da Cunha đem về ba điểm trọn vẹn cho Como, đồng thời củng cố vị trí cho thầy trò HLV Cesc Fabregas trong nhóm dự cúp châu Âu.

Lúc này, Como chỉ còn kém nhóm dự Champions League có 3 điểm. Thậm chí, họ chỉ kém đội dẫn đầu AC Milan có 8 điểm. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas hoàn toàn có thể mơ về kỳ tích. Dấu ấn tích cực mà HLV Fabregas đang để lại tại Serie A, tiếp tục lý giải việc cựu tiền vệ Arsenal nhận nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn như Chelsea.