Bí mật đời tư của 'nữ hoàng' BookTok

Trong bối cảnh các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover sắp được công chiếu, thông tin tác giả bị ung thư đang dấy lên nhiều sự chú ý, theo The Sydney Morning Herald.

Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Sau 14 năm sáng tác, nhà văn lãng mạn Colleen Hoover đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023. Theo Prestige, khối tài sản ròng của bà hiện vào khoảng 10 triệu USD .

Một bài báo trên tạp chí Elle hồi tháng 11/2025 đã hết lời ca ngợi Hoover, gọi bà là “nữ hoàng mới của Hollywood”. Tháng 9 năm ngoái, nhà báo Kayla Webley Adler đã cùng Colleen Hoover đến trường quay của Reminders of Him, bộ phim chuyển thể sắp ra mắt từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của bà. Ngoài bộ phim này, giới truyền thông cũng đề cập đến những ồn ào xung quanh bộ phim It Ends with Us khi hai nhân vật chính Blake Lively và Justin Baldoni đưa nhau ra tòa.

Điều Colleen Hoover che giấu

Tuy nhiên, còn có điều bà chưa kể. “Tôi đã ở Canada hầu hết thời gian trong năm để quay phim Reminders of Him và gặp phải các vấn đề sức khỏe. Chúng tái phát liên tục nhưng tôi vẫn trì hoãn cho đến khi bộ phim hoàn thành. Khi trở về nhà, tôi phát hiện mình bị ung thư”, Hoover viết trong tin nhắn gửi đến người hâm mộ trên Facebook vào ngày 18/12.

Hoover không tiết lộ loại bệnh ung thư nhưng trấn an người hâm mộ rằng bà “ổn” và ca phẫu thuật cắt bỏ khối u đã thành công.

Hoover đã chống chọi với ung thư thời gian qua. Ảnh: New York Post.

Vào giữa tháng 1, Colleen Hoover chia sẻ với 1,9 triệu người theo dõi trên Instagram rằng bà đã hoàn thành xạ trị.

Hoover viết: “Tôi đang khỏe hơn nhiều. Tôi được chẩn đoán mắc ung thư cách đây một thời gian nhưng tôi đã chọn giữ kín cho đến khi ca phẫu thuật thành công và hiểu rõ về các phương pháp điều trị khác”.

Trong một bài đăng khác công khai trên Facebook, Hoover cho biết một nhà di truyền học đã nói với bà rằng bệnh ung thư bà mắc phải có thể liên quan đến các yếu tố môi trường và lối sống, bao gồm “thiếu vận động, chế độ ăn uống kém và căng thẳng”.

5 năm biến động của Colleen Hoover

Dù nữ tác giả 46 tuổi viết sách từ tháng 11/2011, tên tuổi của bà chỉ mới nổi lên từ đại dịch Covid-19, khi BookTok đã đưa doanh số bán tiểu thuyết lãng mạn tăng mạnh.

Cuốn tiểu thuyết It Ends with Us năm 2016 của Hoover đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh sách ăn khách của New York Times vào tháng 1/2022 và bộ phim chuyển thể cùng tên đã được khởi quay vào tháng 5/2023.

Vào tháng 12/2024, bốn tháng sau khi bộ phim It Ends with Us ra mắt, Lively đã đệ đơn khiếu nại quấy rối tình dục đối với Baldoni và nhiều người liên quan khác.

Lively cũng cáo buộc Baldoni dàn dựng một chiến dịch để bôi nhọ danh tiếng của bà. Baldoni phủ nhận mọi cáo buộc và đã đệ đơn kiện ngược lại Lively với lý do phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư.

Trong bộ phim này, Colleen Hoover giữ vai trò nhà sản xuất điều hành và đã có mặt tại trường quay vài ngày. Tuy nhiên, bà nói rằng “hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Đến tháng 10 năm ngoái, Hoover bị thẩm vấn liên quan đến vụ việc. Bà nói rằng mình đang phải chịu đựng “rối loạn căng thẳng sau chấn thương” khi nghĩ về cuốn tiểu thuyết này.

“Tôi thậm chí không thể giới thiệu về tác phẩm này nữa. Tôi cảm thấy vụ kiện đã khỏa lấp nó… Tôi rất xấu hổ khi nói rằng tôi đã viết nó”, bà cho hay.

Đồn đoán từ cuốn "Woman Down"

Khi Hoover ra mắt cuốn sách mới cũng là lúc bà cập nhật tình hình ung thư.

Cuốn sách mới của Hoover. Ảnh: Amazon.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng thông tin về sức khỏe của mình “không phải là một chiêu trò để thu hút sự thương cảm và để bán được sách vào ngày phát hành”.

Cuốn Woman Down kể về “nữ tác giả lòng tràn đầy thất vọng” Petra Rose đã đi đến một căn nhà gỗ hẻo lánh để hoàn thành cuốn sách tiếp theo của mình.

Lý do của chuyến đi này là vì Rose đã bị tắc nghẽn ý tưởng viết lách sau khi gặp “phản ứng dữ dội trên mạng xã hội về bộ phim chuyển thể mới nhất của mình”. Rose đã học được “bài học cay đắng về những gì xảy ra khi Internet quay lưng lại với bạn” và phải tạm dừng viết.

Công chúng đã tìm thấy sự liên quan từ Woman Down với vụ kiện tụng liên quan đến bộ phim It Ends with Us kể từ khi nội dung cuốn sách mới được tiết lộ.

Tuy nhiên, Hoover khẳng định hồi đầu tháng 9 năm ngoái rằng: “Cuốn sách sắp ra mắt của tôi, Woman Down, không liên quan gì đến những ồn ào xung quanh các tác phẩm chuyển thể trước đây của tôi”.

Vào ngày cuốn Woman Down ra mắt, Hoover vẫn dành thời gian trên phim trường Reminders of Him. Đây là tác phẩm chuyển thể đầu tiên mà Hoover đồng biên kịch và đồng sản xuất.

Sự chuyên tâm của Hoover với bộ phim một lần nữa cho thấy sự tương đồng với nhân vật Petra Rose. Rose nói với người hâm mộ ở cuối bộ truyện, sau khi nhân vật này có xung đột với một nhà sản xuất phim: “Tôi sẽ rất khó tính nếu có thêm một tác phẩm nữa được chuyển thể. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ câu chuyện mà độc giả đã ủng hộ… Tôi thà có những bản chuyển thể mà tôi tự hào hơn là những bản chuyển thể thậm chí không giống với bản gốc”.