Cổ phiếu QCG lao dốc sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố

Cổ phiếu QCG bị bán tháo, giảm kịch biên độ xuống 17.500 đồng/cổ phiếu sau khi Bộ Công an thông báo hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công ty.

Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Việt Đức.

Mở cửa phiên giao dịch 16/12, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai bất ngờ bị bán tháo, giảm kịch biên độ xuống 17.500 đồng/cổ phiếu. Sau hơn một giờ giao dịch, mã này vẫn dư bán sàn hơn 2,6 triệu đơn vị, cho thấy áp lực thoát hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay sau khi Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai cùng hơn 20 bị can khác về 5 tội danh nghiêm trọng liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Theo kết luận, bà Loan bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan điều tra xác định bà Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng . Riêng bà Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng .

Trước đó, vào thời điểm bà Loan bị bắt hồi tháng 7/2024, cổ phiếu QCG từng chứng kiến cú lao dốc mạnh, thị giá gần như "chia 3" chỉ trong thời gian ngắn. Ít ngày sau biến cố này, Quốc Cường Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Đến nay, bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Nếu duy trì trạng thái giảm sàn đến hết phiên, cổ phiếu QCG sẽ chính thức chấm dứt chuỗi tăng trần 4 phiên liên tiếp vừa thiết lập trước đó.

Cổ phiếu QCG chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên trần liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Trước nhịp điều chỉnh mạnh, mã này đã leo lên vùng 18.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 38% kể từ đầu tháng 12, qua đó xác lập mặt bằng giá cao nhất trong gần 20 tháng.

Đà tăng vừa qua của QCG càng trở nên đáng chú ý khi diễn ra trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường khá tiêu cực, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lẫn trung bình bị bán tháo mạnh.

Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản của cổ phiếu QCG cũng cải thiện rõ rệt. Nếu như giai đoạn trước, mã này thường xuyên giao dịch trầm lắng với giá trị khớp lệnh mỗi phiên chỉ vài tỷ đồng, thì từ đầu tháng 12, dòng tiền bất ngờ nhập cuộc mạnh. Nhiều phiên ghi nhận giá trị giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng, thậm chí riêng phiên 12/12 quy mô khớp lệnh đã vọt lên mức cả trăm tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp đang lấy ý kiến về phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) với CTCP Đầu tư Sunny Island. Trọng tâm của phương án là việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết với nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư.

Đối với dự án Bắc Phước Kiển, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án "sống còn" của công ty, do đó Quốc Cường Gia Lai buộc phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý.