Cơ ngơi nhà chồng Hương Ly ở Hà Nội

Vợ chồng Hương Ly tổ chức lễ gia tiên vào ngày 5/12 tại nhà chú rể ở Hà Nội. Sau đó, lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra vào 6/12.

Trên trang cá nhân, Hương Ly chia sẻ hình ảnh bên chồng - Hoàng Tùng Anh trong lễ gia tiên diễn ra ở nhà riêng tại Hà Nội. Cả hai diện áo dài truyền thống được thiết kế riêng với họa tiết thêu tay tinh tế. "Làm dâu Hà Nội là điều mình chưa bao giờ ngờ tới", người đẹp chia sẻ.

Không gian lễ gia tiên diễn ra trong khuôn viên rộng rãi của căn biệt thự nhà chồng Hương Ly. Cổng vào được trang hoàng nhiều hoa tươi và chữ "Hỷ" lớn cùng tông màu vàng. Dàn người đẹp như Hoa hậu Ngọc Châu, Kim Dung, Như Mỹ... đến chúc phúc vợ chồng Hương Ly. Tất cả đều diện áo dài với màu sắc nhã nhặn.

Ngọc Châu và dàn người đẹp đến chúc mừng hạnh phúc Hương Ly. Ảnh: @ngocchau.

Sau khi tổ chức lễ gia tiên, cô dâu, chú rể và dàn sao cùng lưu lại nhiều khoảnh khắc trong biệt thự nhà vườn của chồng Hương Ly.

Lễ cưới của Hương Ly - Hoàng Tùng Anh sẽ diễn ra tại khách sạn vào ngày 6/12 ở Hà Nội. Ngày vui của á hậu sẽ bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, mini game với khách mời. Các khách mời diện trang phục có màu nâu, be theo mong muốn của cô dâu, chú rể.

Hương Ly được Hoàng Tùng Anh cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản) vào tháng 3. Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Đến cuối tháng 11, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Chia sẻ về người bạn đời, Hương Ly cho biết Tùng Anh hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết nửa kia, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5. Một năm sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1.