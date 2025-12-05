Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cơ ngơi nhà chồng Hương Ly ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:29 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Vợ chồng Hương Ly tổ chức lễ gia tiên vào ngày 5/12 tại nhà chú rể ở Hà Nội. Sau đó, lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra vào 6/12.

Trên trang cá nhân, Hương Ly chia sẻ hình ảnh bên chồng - Hoàng Tùng Anh trong lễ gia tiên diễn ra ở nhà riêng tại Hà Nội. Cả hai diện áo dài truyền thống được thiết kế riêng với họa tiết thêu tay tinh tế. "Làm dâu Hà Nội là điều mình chưa bao giờ ngờ tới", người đẹp chia sẻ.

Không gian lễ gia tiên diễn ra trong khuôn viên rộng rãi của căn biệt thự nhà chồng Hương Ly. Cổng vào được trang hoàng nhiều hoa tươi và chữ "Hỷ" lớn cùng tông màu vàng. Dàn người đẹp như Hoa hậu Ngọc Châu, Kim Dung, Như Mỹ... đến chúc phúc vợ chồng Hương Ly. Tất cả đều diện áo dài với màu sắc nhã nhặn.

huong ly anh 1huong ly anh 2

Ngọc Châu và dàn người đẹp đến chúc mừng hạnh phúc Hương Ly. Ảnh: @ngocchau.

Sau khi tổ chức lễ gia tiên, cô dâu, chú rể và dàn sao cùng lưu lại nhiều khoảnh khắc trong biệt thự nhà vườn của chồng Hương Ly.

Lễ cưới của Hương Ly - Hoàng Tùng Anh sẽ diễn ra tại khách sạn vào ngày 6/12 ở Hà Nội. Ngày vui của á hậu sẽ bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, mini game với khách mời. Các khách mời diện trang phục có màu nâu, be theo mong muốn của cô dâu, chú rể.

Hương Ly được Hoàng Tùng Anh cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản) vào tháng 3. Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Đến cuối tháng 11, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Chia sẻ về người bạn đời, Hương Ly cho biết Tùng Anh hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết nửa kia, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5. Một năm sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Đạo diễn 'Phòng trọ ma bầu': Tôi xin lỗi Lý Hùng

"Khi phim có doanh thu thấp, thật sự, tôi thấy rất có lỗi với anh Lý Hùng. Đây là dự án quan trọng của cả hai anh em. Nhưng tôi đã làm anh thất vọng", Ngụy Minh Khang nói.

11 giờ trước

An Nhi

hương ly Hà Nội Hoa hậu Hoàn vũ hương ly chồng hương ly

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

Xoai Non khac la hinh anh

Xoài Non khác lạ

7 giờ trước 10:04 5/12/2025

0

Trong một buổi fitting cho show thời trang, Xoài Non xuất hiện với vẻ ngoài thu hút. Khuôn mặt và vóc dáng cô có nhiều thay đổi.

Hinh anh nam than Dai Loan di cho Ben Thanh hinh anh

Hình ảnh nam thần Đài Loan đi chợ Bến Thành

15:48 4/12/2025 15:48 4/12/2025

0

Lâm Bách Hoành thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại chợ Bến Thành. Anh đang có mặt ở TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh "96 phút sinh tử".

Tinh hinh chan thuong cua Ninh Duong Lan Ngoc hinh anh

Tình hình chấn thương của Ninh Dương Lan Ngọc

23 giờ trước 17:50 4/12/2025

0

Hình ảnh mới đây của Lan Ngọc tại sự kiện khiến người hâm mộ lo lắng. Đại diện nữ diễn viên cho biết cô cần thời gian dài để phục hồi chấn thương ở chân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý