Có một 'thủ phủ' doanh nghiệp mới ở Đông Nam Bộ

Sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai thành “siêu tỉnh" công nghiệp khi có hàng trăm doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn, kỳ vọng chia sẻ vai trò trung tâm kinh tế phía Nam với TP.HCM.

Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực và cả nước. Ảnh: Văn An.

Sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn, diện tích tự nhiên đứng thứ 9 cả nước với 12.740 km2; GRDP xếp thứ 4, đạt 609.200 tỷ đồng ; dân số chỉ đứng sau TP.HCM, Hà Nội, An Giang và Hải Phòng với 4,49 triệu người.

Việc mở rộng địa giới hành chính cũng đưa Đồng Nai trở thành nơi tập trung của nhiều doanh nghiệp Nhà nước và tập đoàn tư nhân quy mô lớn, tạo cơ hội để tỉnh này trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực và cả nước..

Các “ông lớn” cao su hội tụ

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới, các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm cổ phần chi phối vẫn giữ vai trò xương sống nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là hệ thống công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Trong đó, Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai hiện quản lý hơn 30.000 ha cao su, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên, cao su thiên nhiên sơ chế.

Từ ngày 1/7, trụ sở của doanh nghiệp này đã thuộc phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai mới cũng “gom” thêm các doanh nghiệp sản xuất cao su mạnh từ địa phận tỉnh Bình Phước (cũ) như Công ty Cao su Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh, Sông Bé vốn quản lý 45.000-50.000 ha cao su.

Trong lĩnh vực thực phẩm, tỉnh Đồng Nai mới có Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai - Dofico. Công ty có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm, bất động sản và xây dựng. Dofico sở hữu cổ phần tại nhiều công ty chế biến thịt, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu thực phẩm khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai (DOWACO) và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Phước sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch, xử lý nước thải cho toàn tỉnh.

Ngoài ra, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước, chủ dự án khu công nghiệp cùng tên rộng hơn 2.448 ha, nay cũng thuộc địa phận hành chính của tỉnh Đồng Nai mới. Công ty này là một thành viên của Becamex IDC - nhà phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị hàng đầu Việt Nam.

"Đại bản doanh" của loạt doanh nghiệp tư nhân, FDI

Không chỉ có doanh nghiệp Nhà nước, Đồng Nai mới còn quy tụ nhiều doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn. Nổi bật trong đó là Tổng công ty Tín Nghĩa.

Tín Nghĩa từng là doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên sau quá trình cổ phần hóa, tỷ lệ sở hữu của UBND tỉnh Đồng Nai tại đây giảm còn hơn 48%. Hoạt động của Tín Nghĩa hiện tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; kinh doanh xăng dầu, gas; kinh doanh dịch vụ logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc...

Trong lĩnh vực đô thị, tỉnh Đồng Nai còn có Công ty TNHH Thành phố Aqua - đơn vị thực hiện dự án Aqua City rộng 1.000 ha.

Tỉnh Đồng Nai mới được kỳ vọng trở thành một trung tâm công nghiệp của cả nước. Ảnh: Văn An.

Trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống, Vinacafé Biên Hòa từ lâu là thương hiệu cà phê hòa tan nổi tiếng khắp Việt Nam, với nhà máy lớn ở Biên Hòa và thị phần xuất khẩu ổn định.

Còn trong lĩnh vực may mặc, Đồng Nai có Tổng công ty may Đồng Nai. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, chuyên sản xuất quần áo các loại; cung cấp dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, vận chuyển giao nhận hàng hóa; sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành may. Trụ sở chính của công ty hiện đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài doanh nghiệp tư nhân, Đồng Nai cũng là "đại bản doanh" của nhóm doanh nghiệp FDI. Tiêu biểu là Công ty TNHH Việt Nam Suzuki - doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, hoạt động tại Khu công nghiệp Long Bình (nay thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Nhà máy này chuyên lắp ráp và phân phối xe máy, xe ôtô thương hiệu Suzuki cho thị trường Việt Nam. Với gần 30 năm hiện diện tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Suzuki được xem là một trong những doanh nghiệp FDI lâu đời nhất ngành ôtô - xe máy ở miền Nam, đóng góp xuất khẩu phụ tùng và tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Trong ngành chế biến gỗ, sản xuất nội thất, Đồng Nai có sự hiện diện của nhiều tên tuổi FDI lớn như Wanek Furniture, Jason Furniture, cung ứng hàng tỷ USD giá trị xuất khẩu mỗi năm.

Tập đoàn đa quốc gia C.P. Việt Nam (thuộc C.P. Group Thái Lan) cũng chọn Đồng Nai là địa bàn hoạt động đầu tiên khi đến Việt Nam. Tại Đồng Nai, doanh nghiệp duy trì các trang trại chăn nuôi; nhà máy thức ăn gia súc quy mô lớn; nhà máy chế biến thủy sản, thịt gia súc, gia cầm, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Ở tỉnh Bình Phước (cũ), C.P. Việt Nam cũng đã đầu tư nhà máy CPV Food Bình Phước với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD , đi vào vận hành và có lô gà xuất khẩu đầu tiên từ năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia sản xuất thực phẩm từ gia cầm lớn trên thế giới.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có hơn 40 khu công nghiệp đang hoạt động, cùng hàng chục nghìn ha đất quy hoạch cho phát triển công nghiệp và đô thị. Hàng trăm doanh nghiệp từ Nhà nước, tư nhân đến FDI cùng đầu tư sản xuất tại đây, được kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt về quy mô kinh tế cho toàn tỉnh.

Việc trở thành “siêu tỉnh" công nghiệp giúp Đồng Nai củng cố vai trò về kinh tế ở Đông Nam Bộ. Về lâu dài, Đồng Nai mới được kỳ vọng cùng TP.HCM chia sẻ vai trò trung tâm công nghiệp và logistics của miền Nam.